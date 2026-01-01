Рейтинг@Mail.ru
00:43 01.01.2026
Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда стабилизировалась
Аэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 янв – РИА Новости. Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены, следует из данных онлайн – табло аэропорта "Храброво".
Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное региональным ГУ МЧС 29 и 30 декабря, отменено утром в среду.
По данным онлайн – табло на 22.40 (23.40 мск) 31 декабря, отменено 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживается один рейс в Казань, на прилет – один рейс из Уфы.
"За последние часы ситуация стабилизировалась: рейсы постепенно возвращаются в график, задержки, возникшие из-за непогоды сокращаются", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
СМИ сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах Пулково и Храброво
Вчера, 12:09
 
ПроисшествияКалининградКалининградская областьМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
