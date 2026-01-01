Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Футбол
 
22:33 01.01.2026
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ
футбол
спорт
англия
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
ливерпуль
кристал пэлас
фулхэм
англия
ливерпуль
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" и "Лидса" сыграли вничью в первом матче АПЛ 2026 года

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0. В первом круге в декабре команды сыграли со счетом 3:3.
Английская премьер-лига (АПЛ)
01 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ливерпуль
0 : 0
Лидс
"Ливерпуль" не проигрывает на протяжении семи матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) и с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, где "Лидс", набрав 21 балл, идет 16-м.
В другом матче дня "Кристал Пэлас" сыграл дома вничью с "Фулхэмом" со счетом 1:1.
"Арсенал" не дал "Астон Вилле" побить клубный рекорд по числу побед подряд
31 декабря 2025, 01:28
 
Футбол Спорт Англия Ливерпуль АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Ливерпуль Кристал Пэлас Фулхэм
 
