https://ria.ru/20260101/futbol-2065998797.html
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Лидсом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T22:33:00+03:00
2026-01-01T22:33:00+03:00
2026-01-01T22:33:00+03:00
футбол
спорт
англия
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
ливерпуль
кристал пэлас
фулхэм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
https://ria.ru/20251231/villa-2065790560.html
англия
ливерпуль
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, ливерпуль, английская премьер-лига (апл), ливерпуль, кристал пэлас, фулхэм
Футбол, Спорт, Англия, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ), Ливерпуль, Кристал Пэлас, Фулхэм
"Ливерпуль" и "Лидс" сыграли вничью в матче АПЛ
Футболисты "Ливерпуля" и "Лидса" сыграли вничью в первом матче АПЛ 2026 года