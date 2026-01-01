В Петербурге в руке у ребенка взорвался фейерверк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге, ему провели операцию, сообщил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).
«
"Сразу после боя курантов, около 00.30 (совпадает с мск), во дворе дома на Московском шоссе в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк. Бригадой "Скорой помощи" мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ", - говорится в сообщении.
Ребенка с диагнозом рваная рана левой кисти экстренно госпитализировали в микрохирургическое отделение.
«
"В отделении микрохирургии сосудистым хирургом проведена обработка раны и выполнена открытая репозиция, произведено установление металлостеосинтеза. Сложность случая заключалась в том, что повредились из-за взрыва сухожилия и нервы, отвечающие за сгибательные функции пальцев. Врачи произвели сложную операцию, ее исход дает оптимистический прогноз относительно дальнейшей работы конечности пациента", - отмечается в сообщении.
По информации учреждения, клиника педиатрического университета продолжает работу в усиленном режиме, пациенты доставляются в основном после бытовых травм: ранений на кухнях или травм на улице.