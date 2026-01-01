В Петербурге в руке у ребенка взорвался фейерверк

«

"Сразу после боя курантов, около 00.30 (совпадает с мск), во дворе дома на Московском шоссе в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк. Бригадой "Скорой помощи" мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ", - говорится в сообщении.