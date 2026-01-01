Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге в руке у ребенка взорвался фейерверк - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 01.01.2026 (обновлено: 18:57 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/feyerverk-2065980610.html
В Петербурге в руке у ребенка взорвался фейерверк
В Петербурге в руке у ребенка взорвался фейерверк - РИА Новости, 01.01.2026
В Петербурге в руке у ребенка взорвался фейерверк
Фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге, ему провели операцию, сообщил Санкт-Петербургский государственный... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T18:53:00+03:00
2026-01-01T18:57:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
пиротехника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20260101/chp-2065966906.html
https://ria.ru/20260101/chp-2065976512.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, пиротехника
Происшествия, Санкт-Петербург, Пиротехника
В Петербурге в руке у ребенка взорвался фейерверк

Фейерверк взорвался в руке 6-летнего ребенка в Петербурге, ему сделали операцию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге, ему провели операцию, сообщил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).
«
"Сразу после боя курантов, около 00.30 (совпадает с мск), во дворе дома на Московском шоссе в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк. Бригадой "Скорой помощи" мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Ростове-на-Дону ребенок пострадал из-за попавшей в форточку пиротехники
Вчера, 16:42
Ребенка с диагнозом рваная рана левой кисти экстренно госпитализировали в микрохирургическое отделение.
«
"В отделении микрохирургии сосудистым хирургом проведена обработка раны и выполнена открытая репозиция, произведено установление металлостеосинтеза. Сложность случая заключалась в том, что повредились из-за взрыва сухожилия и нервы, отвечающие за сгибательные функции пальцев. Врачи произвели сложную операцию, ее исход дает оптимистический прогноз относительно дальнейшей работы конечности пациента", - отмечается в сообщении.
По информации учреждения, клиника педиатрического университета продолжает работу в усиленном режиме, пациенты доставляются в основном после бытовых травм: ранений на кухнях или травм на улице.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Татарстане пять человек пострадали при использовании пиротехники
Вчера, 17:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПиротехника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала