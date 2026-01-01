Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: ЕС сделает все, чтобы соглашение по Украине стало невозможным - РИА Новости, 01.01.2026
17:15 01.01.2026
Эксперт: ЕС сделает все, чтобы соглашение по Украине стало невозможным
Европейцы сделают всё возможное, чтобы мирное соглашение по Украине стало невозможным, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. РИА Новости, 01.01.2026
Профессор Дизен: ЕС сделает все, чтобы соглашение по Украине стало невозможным

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Европейцы сделают всё возможное, чтобы мирное соглашение по Украине стало невозможным, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Европейцы сделают всё возможное, чтобы мирное соглашение стало невозможным", - написал он в социальной сети X.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Каллас признала, что переговоры с Россией не входят в интересы ЕС
1 декабря 2025, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинЮрий УшаковГленн ДизенМирный план США по Украине
 
 
