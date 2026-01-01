МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией в интересах транснациональных компаний, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Если сложить рейтинги поддержки Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, получится меньше 50 процентов. Они не отражают волю граждан своих стран, но при этом решительно настроены продолжать конфликт на Украине. Мерц в большей степени обязан BlackRock, ведь эта компания инвестировала в Украину. Так или иначе, им нужно как-то спасти ситуацию для BlackRock. <…> Так что, по сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине", — отметил он.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки отразили три атаки ВСУ с целью попытки прорыва в Купянск. Потери ВСУ составили порядка 1350 военнослужащих, средства ПВО сбили 371 дрон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
