03:15 01.01.2026 (обновлено: 14:47 01.01.2026)
В США раскрыли, что на самом деле Запад хочет отвоевать у России
В США раскрыли, что на самом деле Запад хочет отвоевать у России

Аналитик Джонсон: Европа враждует с РФ в интересах транснациональных компаний

Саммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией в интересах транснациональных компаний, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Если сложить рейтинги поддержки Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, получится меньше 50 процентов. Они не отражают волю граждан своих стран, но при этом решительно настроены продолжать конфликт на Украине. Мерц в большей степени обязан BlackRock, ведь эта компания инвестировала в Украину. Так или иначе, им нужно как-то спасти ситуацию для BlackRock. <…> Так что, по сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря 2025, 08:00
При этом Джонсон подчеркнул, что все усилия европейских лидеров, направленные против Москвы, обречены на провал.
"Положение России на земле с военной точки зрения таково, что Европа не может остановить российское наступление. А украинцы проигрывают. Все просто", — заключил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки отразили три атаки ВСУ с целью попытки прорыва в Купянск. Потери ВСУ составили порядка 1350 военнослужащих, средства ПВО сбили 371 дрон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
21 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияФридрих МерцЭммануэль МакронBlackRockВооруженные силы УкраиныНАТОМоскваЛарри Джонсон
 
 
