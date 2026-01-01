Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК работать усерднее - РИА Новости, 01.01.2026
22:09 01.01.2026 (обновлено: 22:51 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/es-2065997131.html
Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК работать усерднее
Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК работать усерднее - РИА Новости, 01.01.2026
Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК работать усерднее
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил европейцам сочувствие после обещания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен работать... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T22:09:00+03:00
2026-01-01T22:51:00+03:00
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
евросоюз
россия
в мире, россия, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Евросоюз
Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК работать усерднее

Дмитриев: фон дер Ляйен обещает активнее работать над самоубийством Запада

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил европейцам сочувствие после обещания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен работать усерднее.
"Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации", — написал он в соцсети X, комментируя ее публикацию.
Трамп перепутал фамилии Навроцкого и фон дер Ляйен
29 декабря 2025, 02:18
Ранее в своем поздравлении с Новым годом фон дер Ляйен заверила европейцев, что она и ее команда "продолжат упорно работать над укреплением Европы".
В конце декабря член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал к ее немедленной отставке из-за регулярного "пренебрежения гражданами Евросоюза" и нарушения ЕК принципов верховенства права.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый вотум недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
По мнению экспертов, вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство ее деятельностью из-за непрозрачного руководства и авторитарной модели ведения дел.
