Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК работать усерднее

"Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации", — написал он в соцсети X, комментируя ее публикацию.

Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый вотум недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.