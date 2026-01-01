МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил европейцам сочувствие после обещания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен работать усерднее.
"Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации", — написал он в соцсети X, комментируя ее публикацию.
Ранее в своем поздравлении с Новым годом фон дер Ляйен заверила европейцев, что она и ее команда "продолжат упорно работать над укреплением Европы".
В конце декабря член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал к ее немедленной отставке из-за регулярного "пренебрежения гражданами Евросоюза" и нарушения ЕК принципов верховенства права.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый вотум недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
По мнению экспертов, вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство ее деятельностью из-за непрозрачного руководства и авторитарной модели ведения дел.