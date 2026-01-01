https://ria.ru/20260101/dtp-2065966268.html
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости, 01.01.2026
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Карабудахкентский район
МЧС сообщило о семерых пострадавших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане