В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
16:33 01.01.2026 (обновлено: 17:05 01.01.2026)
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:33:00+03:00
2026-01-01T17:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065968969_0:248:805:700_1920x0_80_0_0_08f5501a6641aab685a0920a4a88ca9d.jpg
В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Последствия ДТП с микроавтобусом в Дагестане. 1 января 2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия ДТП с микроавтобусом в Дагестане. 1 января 2026
МАХАЧКАЛА, 1 янв - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о ДТП на автодороге "Губден-Леваши", не доезжая до населенного пункта Гурбуки Карабудахкентского района с участием двух автомобилей: "Приоры" и пассажирской "Газели". В результате столкновения пострадали семь человек, из них один ребенок 2015 года рождения. Погибших нет", - рассказали в ведомстве.
Водителя "Приоры" доставили в больницу, пассажиров "Газели" отпустили на амбулаторное лечение.
