В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды
В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды
Жителю Дагестана оторвало обе кисти рук из-за взрыва в результате неосторожного обращения с пиротехникой, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России РИА Новости, 01.01.2026
