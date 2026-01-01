Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды
21:23 01.01.2026
В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды
В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды
Жителю Дагестана оторвало обе кисти рук из-за взрыва в результате неосторожного обращения с пиротехникой, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России РИА Новости, 01.01.2026
В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 1 янв - РИА Новости. Жителю Дагестана оторвало обе кисти рук из-за взрыва в результате неосторожного обращения с пиротехникой, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
По данным ведомства, с 31 декабря до вечера 1 января в Дагестане в медицинские учреждения поступил ряд пациентов с тяжелыми травмами, полученными от неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.
"По предварительной информации экстренных служб, зафиксировано не менее семи случаев. Наиболее серьезный инцидент произошел в Буйнакске, куда вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы. Его состояние стабилизировано и не угрожает жизни", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Махачкале основная часть обращений связана со взрывами петард в руках: пострадали как взрослые, так и дети. Например, в поселке Семендер в результате одного инцидента пострадали сразу четверо детей, их госпитализировали в республиканскую офтальмологическую больницу.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Татарстане пять человек пострадали при использовании пиротехники
