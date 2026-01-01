В Дагестане мужчина получил тяжелые травмы рук при взрыве петарды

«

"По предварительной информации экстренных служб, зафиксировано не менее семи случаев. Наиболее серьезный инцидент произошел в Буйнакске, куда вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы. Его состояние стабилизировано и не угрожает жизни", – говорится в сообщении.