В Дагестане шесть человек пострадали в аварии
В Дагестане шесть человек пострадали в аварии - РИА Новости, 01.01.2026
В Дагестане шесть человек пострадали в аварии
Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Дагестане, сообщил в четверг Дагестанавтодор. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:32:00+03:00
2026-01-01T16:32:00+03:00
2026-01-01T16:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
табасаранский район
kia rio
республика дагестан
табасаранский район
происшествия, республика дагестан, табасаранский район, kia rio
Происшествия, Республика Дагестан, Табасаранский район, Kia Rio
В Дагестане шесть человек пострадали в аварии
В Дагестане шесть человек пострадали в результате ДТП