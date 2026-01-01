Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане шесть человек пострадали в аварии
16:32 01.01.2026
В Дагестане шесть человек пострадали в аварии
Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Дагестане, сообщил в четверг Дагестанавтодор. РИА Новости, 01.01.2026
В Дагестане шесть человек пострадали в аварии

МАХАЧКАЛА, 1 янв - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Дагестане, сообщил в четверг Дагестанавтодор.
По данным ведомства, ДТП произошло около 18.10 мск 31 декабря на автодороге "Дербент - Хучни - Хив" в Табасаранском районе.
"Водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Последствия ДТП на автодороге М-7 Волга Москва-Владимир в Богородском городском округе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд ждет женщину, чей сын погиб в ДТП в Подмосковье
30 декабря 2025, 09:55
 
