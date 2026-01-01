МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Кровь жертв после атаки ВСУ в Херсонской области находится и на руках западных лидеров "партии войны", все они являются соучастниками военных преступлений Владимира Зеленского, заявил РИА Новости лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.