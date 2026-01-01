Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал западных лидеров соучастниками преступлений Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 01.01.2026
Слуцкий назвал западных лидеров соучастниками преступлений Зеленского
Слуцкий назвал западных лидеров соучастниками преступлений Зеленского - РИА Новости, 01.01.2026
Слуцкий назвал западных лидеров соучастниками преступлений Зеленского
Кровь жертв после атаки ВСУ в Херсонской области находится и на руках западных лидеров "партии войны", все они являются соучастниками военных преступлений... РИА Новости, 01.01.2026
Слуцкий назвал западных лидеров соучастниками преступлений Зеленского

Слуцкий: на руках западных лидеров кровь жертв атаки ВСУ в Херсонской области

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Кровь жертв после атаки ВСУ в Херсонской области находится и на руках западных лидеров "партии войны", все они являются соучастниками военных преступлений Владимира Зеленского, заявил РИА Новости лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Целенаправленный фашистский удар дронами с зажигательной смесью по мирным людям. Зеленский и его приспешники в звериной агонии, которая только нарастает. Европа все еще стыдливо молчит после налета на валдайскую резиденцию президента России, лидеры "партии войны" продолжают отрицать факты прямого геноцида и государственного терроризма. Кровь жертв и на их руках. Все они виновны, все они соучастники военных преступлений укрофюрера", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что киевский режим вновь совершил атаку на фоне переговорных процессов по "мирному урегулированию".
"Уверен, ответ последует жесткий, выверенный и своевременный. На террористические провокации Россия не поддается. Но, как заявил глава МИД (РФ - ред.) Сергей Лавров, переговорная позиция будет пересмотрена. Соболезнования родным и близким погибших. ЛДПР готова оказать всю необходимую помощь", - заключил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область
Вчера, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьСШАСергей ЛавровВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Вооруженные силы УкраиныЛДПРГосдума РФМирный план США по УкраинеУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
