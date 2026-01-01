Мужчина дважды незаконно проник в резиденцию принца Уильяма, пишет Sun

ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 39-летнего мужчину, который перед Рождеством дважды незаконно проник в Кенсингтонский дворец, который является резиденцией принца Уильяма и принцессы Кейт, сообщает газета Полиция Лондона задержала 39-летнего мужчину, который перед Рождеством дважды незаконно проник в Кенсингтонский дворец, который является резиденцией принца Уильяма и принцессы Кейт, сообщает газета Sun.

"Нарушитель дважды проник на территорию резиденции Уильяма и Кейт в Кенсингтонском дворце за несколько дней до Рождества", - пишет издание.

Как сообщается, нарушителем является 39-летний Дерек Иган. Оба раза он перелез через ограждение с тяжелым рюкзаком. Он был задержан охраной возле ограждения сразу после проникновения с территории прилегающего Гайд-парка, который открыт для публики.

Представители королевской семьи были проинформированы об инциденте, а нарушитель на данный момент находится под стражей. Ему были предъявлены обвинения в двух эпизодах незаконного проникновения на закрытую территорию.

Иган уже признал вину. Как сообщается, в ходе заседания суда он "разразился тирадой оскорблений" и попытался разбить стекло вокруг скамьи подсудимых. До этого он сорвал заседание, отказавшись покинуть полицейский фургон.

По данным источников газеты, во время инцидентов Уильяма и Кейт не было дома. На данный момент они, предположительно, находятся в поместье Сандрингем в графстве Норфолк . Источники не подтвердили, находились ли во дворце на момент инцидента какие-либо члены королевской семьи.