Мужчина дважды незаконно проник в резиденцию принца Уильяма, пишет Sun
Мужчина дважды незаконно проник в резиденцию принца Уильяма, пишет Sun - РИА Новости, 01.01.2026
Мужчина дважды незаконно проник в резиденцию принца Уильяма, пишет Sun
Полиция Лондона задержала 39-летнего мужчину, который перед Рождеством дважды незаконно проник в Кенсингтонский дворец, который является резиденцией принца... РИА Новости, 01.01.2026
Мужчина дважды незаконно проник в резиденцию принца Уильяма, пишет Sun
Sun: мужчина дважды незаконно проник в резиденцию принца Уильяма
ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости.
Полиция Лондона задержала 39-летнего мужчину, который перед Рождеством дважды незаконно проник в Кенсингтонский дворец, который является резиденцией принца Уильяма и принцессы Кейт, сообщает газета Sun.
"Нарушитель дважды проник на территорию резиденции Уильяма и Кейт в Кенсингтонском дворце за несколько дней до Рождества", - пишет издание.
Как сообщается, нарушителем является 39-летний Дерек Иган. Оба раза он перелез через ограждение с тяжелым рюкзаком. Он был задержан охраной возле ограждения сразу после проникновения с территории прилегающего Гайд-парка, который открыт для публики.
Представители королевской семьи были проинформированы об инциденте, а нарушитель на данный момент находится под стражей. Ему были предъявлены обвинения в двух эпизодах незаконного проникновения на закрытую территорию.
Иган уже признал вину. Как сообщается, в ходе заседания суда он "разразился тирадой оскорблений" и попытался разбить стекло вокруг скамьи подсудимых. До этого он сорвал заседание, отказавшись покинуть полицейский фургон.
По данным источников газеты, во время инцидентов Уильяма и Кейт не было дома. На данный момент они, предположительно, находятся в поместье Сандрингем
в графстве Норфолк
. Источники не подтвердили, находились ли во дворце на момент инцидента какие-либо члены королевской семьи.
Как сообщается, незадолго до инцидента в Кенсингтонском дворце находились двоюродный брат покойной королевы Елизаветы II
, 81-летний герцог Глостерский и его 79-летняя жена Биргитта. Кроме того, на территории резиденции проживают дочь Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, 35-летняя принцесса Евгения, ее муж Джек Бруксбэнк и двое их сыновей. В ноябре Эндрю был лишен всех титулов на фоне скандала из-за его связей с Джеффри Эпштейном
.