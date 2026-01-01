https://ria.ru/20260101/bpl-2065940288.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:58:00+03:00
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
