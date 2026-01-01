Дети до 14 лет смогут ездить за границу только по загранпаспорту

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Билеты россиянам до 14 лет на поезда за границу, отправляющиеся с 20 января 2026 года, можно получить лишь по загранпаспорту.

Казахстан, Как сообщали РЖД , в частности, такие изменения касаются поездок в Белоруссию Абхазию и другие государства. До этой даты билеты все еще доступны по свидетельству о рождении.

При этом, как поясняли в РЖД, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, все равно смогут вернуться обратно по этому же документу.

В компании также подчеркивали, что оформление льготного билета и посадка по нему требует предъявления свидетельства о рождении со штампом о гражданстве или паспорта, если ребенку больше 14 лет.