Дети до 14 лет смогут ездить за границу только по загранпаспорту

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Билеты россиянам до 14 лет на поезда за границу, отправляющиеся с 20 января 2026 года, можно получить лишь по загранпаспорту.
Как сообщали РЖД, в частности, такие изменения касаются поездок в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. До этой даты билеты все еще доступны по свидетельству о рождении.
При этом, как поясняли в РЖД, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, все равно смогут вернуться обратно по этому же документу.
В компании также подчеркивали, что оформление льготного билета и посадка по нему требует предъявления свидетельства о рождении со штампом о гражданстве или паспорта, если ребенку больше 14 лет.
Об изменениях предупреждали в октябре минувшего года в миграционной службе МВД.
