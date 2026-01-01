Дети до 14 лет смогут ездить за границу только по загранпаспорту

Рейтинг@Mail.ru
01:49 01.01.2026 (обновлено: 04:01 01.01.2026)
общество, россия, белоруссия, казахстан, ржд
Общество, Россия, Белоруссия, Казахстан, РЖД
© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Билеты россиянам до 14 лет на поезда за границу, отправляющиеся с 20 января 2026 года, можно получить лишь по загранпаспорту.
Как сообщали РЖД, в частности, такие изменения касаются поездок в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. До этой даты билеты все еще доступны по свидетельству о рождении.
При этом, как поясняли в РЖД, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, все равно смогут вернуться обратно по этому же документу.
В компании также подчеркивали, что оформление льготного билета и посадка по нему требует предъявления свидетельства о рождении со штампом о гражданстве или паспорта, если ребенку больше 14 лет.
Об изменениях предупреждали в октябре минувшего года в миграционной службе МВД.
ОбществоРоссияБелоруссияКазахстанРЖД
 
 
