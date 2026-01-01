Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
09:45 01.01.2026
В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области
В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал чудовищной атаку ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области, из-за которой погибли более 20 человек. РИА Новости, 01.01.2026
происшествия
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал чудовищной атаку ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области, из-за которой погибли более 20 человек.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 20 человека, не менее 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших. СК завел дело о теракте.
"Что еще ждать от режима, президент которого на весь мир пожелал смерти в рождественском поздравлении? Чудовищно", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника
Херсонская областьКонстантин КосачевВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
