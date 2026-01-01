https://ria.ru/20260101/bespilotnik-2065915438.html
В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области
В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал чудовищной атаку ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области, из-за которой погибли более 20 человек. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T09:45:00+03:00
2026-01-01T09:45:00+03:00
2026-01-01T09:45:00+03:00
херсонская область
константин косачев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20251231/donetsk-2065843380.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , константин косачев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Херсонская область , Константин Косачев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области
Косачев назвал атаку дрона в Херсонской области чудовищной