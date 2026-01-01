Евродепутат признал, что Киев никогда не сможет победить Россию на поле боя

БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, но нынешние европейские лидеры препятствуют поиску решений по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.