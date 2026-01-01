БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, но нынешние европейские лидеры препятствуют поиску решений по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Я просто считаю, что Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, и поэтому следует искать другие решения. Но нынешние европейские лидеры и НАТО этого не допускают - к радости военно-промышленного комплекса и отчаянию налогоплательщиков, которых просят отказаться от социальных расходов, чтобы продолжать подпитывать бессмысленную войну", - сказал он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.