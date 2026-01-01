Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат признал, что Киев никогда не сможет победить Россию на поле боя - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 01.01.2026 (обновлено: 14:19 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/belgiya-2065947805.html
Евродепутат признал, что Киев никогда не сможет победить Россию на поле боя
Евродепутат признал, что Киев никогда не сможет победить Россию на поле боя - РИА Новости, 01.01.2026
Евродепутат признал, что Киев никогда не сможет победить Россию на поле боя
Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, но нынешние европейские лидеры препятствуют поиску решений по урегулированию конфликта, заявил... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:17:00+03:00
2026-01-01T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4d4fa8bce8ffffb6e87ba193fe8139fa.jpg
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065910160.html
https://ria.ru/20251231/ukraina-2065822827.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2064:1547_1920x0_80_0_0_305719bb87163d839c28dd8ec9500775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, НАТО
Евродепутат признал, что Киев никогда не сможет победить Россию на поле боя

РИА Новости: Кеннес считает, что Киев не сможет одержать военную победу над РФ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, но нынешние европейские лидеры препятствуют поиску решений по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Я просто считаю, что Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, и поэтому следует искать другие решения. Но нынешние европейские лидеры и НАТО этого не допускают - к радости военно-промышленного комплекса и отчаянию налогоплательщиков, которых просят отказаться от социальных расходов, чтобы продолжать подпитывать бессмысленную войну", - сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече в Майами - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Козырей" для переговоров у Украины не осталось, заявил эксперт
07:06
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico
Вчера, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала