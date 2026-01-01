Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию Владимира Путина, Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию Владимира Путина, сообщило Минобороны.

"Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области", — рассказали там.

Данные передадут американской стороне по установленным каналам.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа , но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США , президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО . Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.

Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.

Сегодня днем ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.