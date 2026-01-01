Рейтинг@Mail.ru
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 01.01.2026 (обновлено: 19:52 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/ataka-2065953980.html
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию Владимира Путина, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:03:00+03:00
2026-01-01T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884802_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f54ed50e901afce15c60be22d2456b0.jpg
https://ria.ru/20260101/saldo-2065920265.html
https://ria.ru/20260101/putin-2065922603.html
россия
новгородская область
сша
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
2026-01-01T15:03
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913884802_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2a26a87fb5aba904b05281e2698ff2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Владимир Сальдо
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

МО РФ: дроны ВСУ летели на резиденцию Путина в соответствии с полетным заданием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию Владимира Путина, сообщило Минобороны.
"Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области", — рассказали там.
Данные передадут американской стороне по установленным каналам.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ.

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО. Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо
Вчера, 10:56
Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.
Сегодня днем ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Имеет право". На Западе жестко высказались об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьВладимир ПутинСШАВооруженные силы УкраиныПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала