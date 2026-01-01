Рейтинг@Mail.ru
ЦРУ не подтвердило данные об атаке на резиденцию Путина, утверждает СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
01:22 01.01.2026 (обновлено: 09:20 01.01.2026)
ЦРУ не подтвердило данные об атаке на резиденцию Путина, утверждает СМИ
ЦРУ не подтвердило данные об атаке на резиденцию Путина, утверждает СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
ЦРУ не подтвердило данные об атаке на резиденцию Путина, утверждает СМИ
Газета Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили данные об атаке Киева по резиденции российского... РИА Новости, 01.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, центральное разведывательное управление (цру), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Воздушно-космические силы России
ЦРУ не подтвердило данные об атаке на резиденцию Путина, утверждает СМИ

WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Газета Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили данные об атаке Киева по резиденции российского президента Владимира Путина.
"Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было", - пишет издание со ссылкой на источник в американской администрации, якобы знакомый с разведданными.
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Минобороны рассказало о хронологии атаки Киева на резиденцию Путина
Вчера, 13:27
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
В среду Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Начальник расчета ПВО рассказал об отражении атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 12:52
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
