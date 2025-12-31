"Это явный знак". В США обеспокоены новой тенденцией

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. В последние месяцы в США наблюдается необычное явление: массовый переход в православие. Число новообращенных увеличилось в разы, и в храмах порой не хватает места. Как оказалось, духовным запросам нового поколения американцев наиболее полно отвечает Русская церковь. С чем это связано — в материале РИА Новости.

"Больше, чем когда либо"

Священники вовсю обсуждают, сколько новых прихожан было на последней воскресной службе. Старожилы незлобно ворчат: в полупустой до того церквушке теперь яблоку негде упасть. А местная администрация думает-гадает, как выделить приходам землю под расширение.

И все это не в тихой российской глубинке, а в великом "плавильном котле цивилизации" — США.

Молодежь в возрасте от 20 до 40 лет бросила вызов десятилетиям секуляризации. Об этом говорит самая упрямая вещь — факты. Согласно последним соцопросам, негативная тенденция — когда каждое последующее поколение американцев становилось менее религиозным, чем предыдущее, — остановилась.

Аналитический центр Pew Research в последние два года фиксирует уверенный выход на плато. И даже больше — небольшую положительную динамику. Ярче всего это видно на практике.

Например, отец Моисей Макферсон — священник храма Божией Матери близ Остина (Техас) — за последние полгода подготовил к крещению более 75 человек.

"Когда мы с женой крестились 20 лет назад, мы называли православие самым надежно охраняемым секретом, потому что люди просто не знали, что это такое", — вспоминает он.

А отец Томас Зейн, настоятель собора Святого Николая в Бруклине, восторженно рассказывает об "экспоненциальном росте посещаемости" занятий по изучению Библии.

"Если раньше на воскресные уроки приходили три-четыре человека, то теперь на них собираются около 50", — уточняет он.

По словам клирика Богоявленского собора Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в Бостоне Ильи Ярощука, религиозная организация в последние годы приняла больше американцев, желающих стать православными, чем когда бы то ни было.

Маскулинность или пандемия

Ведущие мировые СМИ — Associated Press, New York Times — гадают, что стало причиной столь неожиданного разворота Западного локомотива на Восток. А главное — что молодое поколение находит в, казалось бы, далекой и непопулярной Русской церкви.

Действительно, в Соединенных Штатах православие — самая малочисленная и наименее известная из трех основных ветвей христианства. Его исповедует меньше процента населения. Для сравнения: почти половина жителей относит себя к той или иной протестантской деноминации, а около пятой части исправно ходит на католическую мессу.

Стоит добавить, что восточное христианство представляет собой не строгую иерархию, как в Риме, а множество поместных церквей. И на этом фоне та же РПЦЗ в США кажется маргинальной конфессией.

Причин столь стремительно набирающему популярность религиозному обращению несколько.

"Одна из них — особое понимание мужественности как неотъемлемой части православного богословия", — говорит директор Центра православных христианских исследований при Университете Фордхэма Аристотель Папаниколау.

Многие неофиты отмечают, что именно в восточном христианстве нашли то, что искали, — "обращение к мужской душе", четкий внутренний стержень "Что я должен делать".

Тот же отец Макферсон ведет канал, где выкладывает видео тренировок в спортзале, распространяет специальную литературу. Например, книгу "здоровых рецептов", которые помогают поддерживать форму во время православного поста.

© Фото : соцсети Храма Божией Матери близ Остина (Техас) Отец Моисей Макферсон © Фото : соцсети Храма Божией Матери близ Остина (Техас) Отец Моисей Макферсон

На самом деле, поясняет Папаниколау, "логической связи между мужественностью и объединением с Богом нет. Но этот концепт, как видим, привлекателен для молодых людей".

Другой фактор — период пандемии. С распространением COVID-19 люди в один момент оказались запертыми в четырех стенах: привычные связи исчезли, произошел рост числа негативных социальных явлений (психических заболеваний, разводов, самоубийств). По большей части среди молодых людей.

"Если представить человечество как круг, то большинство людей где-то около центра, но есть и те, кто стоит у границы. И это очень разные границы. Пандемия же вытолкнула многих людей за грань", — поясняет настоятель прихода РПЦЗ в Эммаусе (Пенсильвания) священник Эндрю Стивен Демик.

"Запомнилось надолго"

Как результат, одни совершили последний в жизни шаг, а другие переступили порог церкви.

По второму пути пошла семья Марии из Канады (имя изменено по ее просьбе). Она росла в протестантской семье, супруг — в католической. Познания о православии у обоих были более чем поверхностные.

Пандемия пришлась как раз на период совместных религиозных поисков.

"Посещали несколько разных реформаторских общин, но с убеждениями, которые там проповедовали, мы были не согласны. В конце концов мы сказали друг другу, что верим в Бога, но, похоже, церковь настолько осквернена человеческим грехом, что стала совсем не похожа на то, что имели в виду апостолы. Поэтому мы просто перестали куда-либо ходить", — вспоминала Мария в беседе с РИА Новости.

Как-то младшая сестра рассказала, что посещает православные богослужения. Предложила присоединиться. Поначалу было волнение и замешательство. Но затем, через чтение литературы и постижение вероучения, пришло понимание: "Это то, что мы искали".

"Оказалось, православие дает ответы на вопросы, перед которыми, на мой взгляд, другие деноминации бессильны. Однако было несколько вещей, которые все еще казались нам слишком странными: почитание икон и священников, нарядные облачения, молитвы святым, уважение к Богородице", — отметила Мария.

Некоторым "странностям" восточного обряда удивлялся и житель Сиэтла (штат Вашингтон) Алекс Коэр.

"Мой опыт православия начался благодаря жене Кэтрин. У нее есть дальние русские родственники. А в Сиэтле она регулярно ходит в местный собор Святого Николая и как-то предложила мне посетить русское Рождество. Я был в смущении: ведь католики (до того Алекс был прихожанином Католической церкви — Прим. ред.) отмечают этот праздник в декабре. <…> Удивила необычность обстановки в храме. Первое впечатление запомнилось надолго", — рассказал он.

Долгое время Алекс одновременно посещал и католическую мессу, и православное богослужение. Но вскоре, в ходе бесед с супругой, проникся восточной традицией. Главным образом — ее нравственной строгостью. Отчасти, в шутку заметил житель Сиэтла, это созвучно политической программе республиканцев.

Уникальная возможность

Экспертная оценка нынешнего "православного" тренда в Штатах более сдержанна, чем журналистская.

Заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что потенциал роста у православия в Америке ограничен: конфессия все еще остается малочисленной несмотря на то, что РПЦЗ охватывает США, Канаду и Мексику.

"Тут выше головы не прыгнешь, — поясняет он. — Но я думаю, что американское православие будет значительно укреплено тенденцией обращения именно к консервативному христианству. Скорее всего, процент православных останется на таком же уровне, но он может быть качественно иным. Это будет крепкое американское православие со своими корнями и ведущими деятелями".

Религиовед напоминает: периоды религиозного возрождения и возвращения к истокам — не редкость в Америке. И рост интереса к православию может быть явным знаком того, что такой этап начинается снова.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил: прослеживается связь между теми, кто проявляет интерес к православию, и политической программой президента Дональда Трампа, который пришел к власти на волне недовольства крайними формами либерализма, которые навязывались не только в обществе, но и в религиозных общинах.

"Причины интереса связаны с движением в сторону защиты своей целостности и идентичности. И многие находят этот ориентир именно в православии — в той религии, которая последовательно защищает неизменность своего вероучения и отказывается адаптировать его к сиюминутным политическим нуждам", — пояснил он.