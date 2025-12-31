Рейтинг@Mail.ru
"Это явный знак". В США обеспокоены новой тенденцией - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 31.12.2025 (обновлено: 08:08 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/znak-2065705168.html
"Это явный знак". В США обеспокоены новой тенденцией
"Это явный знак". В США обеспокоены новой тенденцией - РИА Новости, 31.12.2025
"Это явный знак". В США обеспокоены новой тенденцией
В последние месяцы в США наблюдается необычное явление: массовый переход в православие. Число новообращенных увеличилось в разы, и в храмах порой не хватает... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:00:00+03:00
2025-12-31T08:08:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948853933_366:442:3221:2048_1920x0_80_0_0_a17af7351e81fdb24305a451898e0bfc.jpg
https://ria.ru/20251206/rptsz-2060248041.html
https://ria.ru/20250624/church-2024903608.html
https://ria.ru/20251126/tserkov-2057801658.html
https://ria.ru/20250226/vance-2001553757.html
https://ria.ru/20251024/kontseptsija-2050345295.html
https://ria.ru/20251103/khod-2052186376.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948853933_708:163:3221:2048_1920x0_80_0_0_55b94dbaab694a1d33268eb906c4fdc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Это явный знак". В США обеспокоены новой тенденцией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦерковь
Церковь - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Церковь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. В последние месяцы в США наблюдается необычное явление: массовый переход в православие. Число новообращенных увеличилось в разы, и в храмах порой не хватает места. Как оказалось, духовным запросам нового поколения американцев наиболее полно отвечает Русская церковь. С чем это связано — в материале РИА Новости.

"Больше, чем когда либо"

Священники вовсю обсуждают, сколько новых прихожан было на последней воскресной службе. Старожилы незлобно ворчат: в полупустой до того церквушке теперь яблоку негде упасть. А местная администрация думает-гадает, как выделить приходам землю под расширение.
И все это не в тихой российской глубинке, а в великом "плавильном котле цивилизации" — США.
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
6 декабря 2025, 04:13
Молодежь в возрасте от 20 до 40 лет бросила вызов десятилетиям секуляризации. Об этом говорит самая упрямая вещь — факты. Согласно последним соцопросам, негативная тенденция — когда каждое последующее поколение американцев становилось менее религиозным, чем предыдущее, — остановилась.
Аналитический центр Pew Research в последние два года фиксирует уверенный выход на плато. И даже больше — небольшую положительную динамику. Ярче всего это видно на практике.
Например, отец Моисей Макферсон — священник храма Божией Матери близ Остина (Техас) — за последние полгода подготовил к крещению более 75 человек.
"Когда мы с женой крестились 20 лет назад, мы называли православие самым надежно охраняемым секретом, потому что люди просто не знали, что это такое", — вспоминает он.
А отец Томас Зейн, настоятель собора Святого Николая в Бруклине, восторженно рассказывает об "экспоненциальном росте посещаемости" занятий по изучению Библии.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Бунт или нечто большее? Почему американцы массово переходят в православие
24 июня 2025, 08:00
"Если раньше на воскресные уроки приходили три-четыре человека, то теперь на них собираются около 50", — уточняет он.
По словам клирика Богоявленского собора Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в Бостоне Ильи Ярощука, религиозная организация в последние годы приняла больше американцев, желающих стать православными, чем когда бы то ни было.

Маскулинность или пандемия

Ведущие мировые СМИ — Associated Press, New York Times — гадают, что стало причиной столь неожиданного разворота Западного локомотива на Восток. А главное — что молодое поколение находит в, казалось бы, далекой и непопулярной Русской церкви.
Действительно, в Соединенных Штатах православие — самая малочисленная и наименее известная из трех основных ветвей христианства. Его исповедует меньше процента населения. Для сравнения: почти половина жителей относит себя к той или иной протестантской деноминации, а около пятой части исправно ходит на католическую мессу.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Православную церковь в Америке наконец услышали, заявил протоиерей РПЦЗ
26 ноября 2025, 18:05
Стоит добавить, что восточное христианство представляет собой не строгую иерархию, как в Риме, а множество поместных церквей. И на этом фоне та же РПЦЗ в США кажется маргинальной конфессией.
Причин столь стремительно набирающему популярность религиозному обращению несколько.
"Одна из них — особое понимание мужественности как неотъемлемой части православного богословия", — говорит директор Центра православных христианских исследований при Университете Фордхэма Аристотель Папаниколау.
Многие неофиты отмечают, что именно в восточном христианстве нашли то, что искали, — "обращение к мужской душе", четкий внутренний стержень "Что я должен делать".
Тот же отец Макферсон ведет канал, где выкладывает видео тренировок в спортзале, распространяет специальную литературу. Например, книгу "здоровых рецептов", которые помогают поддерживать форму во время православного поста.
© Фото : соцсети Храма Божией Матери близ Остина (Техас)Отец Моисей Макферсон
Отец Моисей Макферсон - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : соцсети Храма Божией Матери близ Остина (Техас)
Отец Моисей Макферсон
На самом деле, поясняет Папаниколау, "логической связи между мужественностью и объединением с Богом нет. Но этот концепт, как видим, привлекателен для молодых людей".
Другой фактор — период пандемии. С распространением COVID-19 люди в один момент оказались запертыми в четырех стенах: привычные связи исчезли, произошел рост числа негативных социальных явлений (психических заболеваний, разводов, самоубийств). По большей части среди молодых людей.
"Если представить человечество как круг, то большинство людей где-то около центра, но есть и те, кто стоит у границы. И это очень разные границы. Пандемия же вытолкнула многих людей за грань", — поясняет настоятель прихода РПЦЗ в Эммаусе (Пенсильвания) священник Эндрю Стивен Демик.

"Запомнилось надолго"

Как результат, одни совершили последний в жизни шаг, а другие переступили порог церкви.
По второму пути пошла семья Марии из Канады (имя изменено по ее просьбе). Она росла в протестантской семье, супруг — в католической. Познания о православии у обоих были более чем поверхностные.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа
26 февраля 2025, 08:00
Пандемия пришлась как раз на период совместных религиозных поисков.
"Посещали несколько разных реформаторских общин, но с убеждениями, которые там проповедовали, мы были не согласны. В конце концов мы сказали друг другу, что верим в Бога, но, похоже, церковь настолько осквернена человеческим грехом, что стала совсем не похожа на то, что имели в виду апостолы. Поэтому мы просто перестали куда-либо ходить", — вспоминала Мария в беседе с РИА Новости.
Как-то младшая сестра рассказала, что посещает православные богослужения. Предложила присоединиться. Поначалу было волнение и замешательство. Но затем, через чтение литературы и постижение вероучения, пришло понимание: "Это то, что мы искали".
"Оказалось, православие дает ответы на вопросы, перед которыми, на мой взгляд, другие деноминации бессильны. Однако было несколько вещей, которые все еще казались нам слишком странными: почитание икон и священников, нарядные облачения, молитвы святым, уважение к Богородице", — отметила Мария.
Некоторым "странностям" восточного обряда удивлялся и житель Сиэтла (штат Вашингтон) Алекс Коэр.
"Мой опыт православия начался благодаря жене Кэтрин. У нее есть дальние русские родственники. А в Сиэтле она регулярно ходит в местный собор Святого Николая и как-то предложила мне посетить русское Рождество. Я был в смущении: ведь католики (до того Алекс был прихожанином Католической церкви — Прим. ред.) отмечают этот праздник в декабре. <…> Удивила необычность обстановки в храме. Первое впечатление запомнилось надолго", — рассказал он.
Долгое время Алекс одновременно посещал и католическую мессу, и православное богослужение. Но вскоре, в ходе бесед с супругой, проникся восточной традицией. Главным образом — ее нравственной строгостью. Отчасти, в шутку заметил житель Сиэтла, это созвучно политической программе республиканцев.

Уникальная возможность

Экспертная оценка нынешнего "православного" тренда в Штатах более сдержанна, чем журналистская.
Заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что потенциал роста у православия в Америке ограничен: конфессия все еще остается малочисленной несмотря на то, что РПЦЗ охватывает США, Канаду и Мексику.
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В РПЦ призвали создать новую концепцию семьи
24 октября 2025, 13:39
"Тут выше головы не прыгнешь, — поясняет он. — Но я думаю, что американское православие будет значительно укреплено тенденцией обращения именно к консервативному христианству. Скорее всего, процент православных останется на таком же уровне, но он может быть качественно иным. Это будет крепкое американское православие со своими корнями и ведущими деятелями".
Религиовед напоминает: периоды религиозного возрождения и возвращения к истокам — не редкость в Америке. И рост интереса к православию может быть явным знаком того, что такой этап начинается снова.
В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил: прослеживается связь между теми, кто проявляет интерес к православию, и политической программой президента Дональда Трампа, который пришел к власти на волне недовольства крайними формами либерализма, которые навязывались не только в обществе, но и в религиозных общинах.
"Причины интереса связаны с движением в сторону защиты своей целостности и идентичности. И многие находят этот ориентир именно в православии — в той религии, которая последовательно защищает неизменность своего вероучения и отказывается адаптировать его к сиюминутным политическим нуждам", — пояснил он.
Но, каковы бы ни были причины массового прихода "новичков", отец Эндрю Стивен Демик убежден: для церкви это уникальная возможность воспитать настоящих христиан.
Заседание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Хитрый ход". Украинской Фемиде неожиданно открыли глаза
3 ноября 2025, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала