РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в США в последние годы приняла больше американцев, желающих стать православными, чем когда бы то ни было, сказал РИА Новости певчий Богоявленского собора Русской Православной Церкви заграницей в Бостоне Илья Ярощук.

"За последние два или три года у нас в церкви появилось больше людей, желающих принять православие, чем когда бы то ни было в нашей истории", - сказал Ярощук.

Он отметил, что православие становится все более распространенным в Америке , поскольку люди хотят найти стабильную и сильную религию, которая отвечала бы их духовным запросам.

"Люди ищут консервативное христианство, и православие отвечает на этот запрос", - сказал он.