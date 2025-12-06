https://ria.ru/20251206/rptsz-2060248041.html
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в США в последние годы приняла больше американцев, желающих стать православными, чем когда бы то ни было, сказал РИА Новости певчий Богоявленского собора Русской Православной Церкви заграницей в Бостоне Илья Ярощук.
"За последние два или три года у нас в церкви появилось больше людей, желающих принять православие, чем когда бы то ни было в нашей истории", - сказал Ярощук.
Он отметил, что православие становится все более распространенным в Америке
, поскольку люди хотят найти стабильную и сильную религию, которая отвечала бы их духовным запросам.
"Люди ищут консервативное христианство, и православие отвечает на этот запрос", - сказал он.
РПЦЗ была создана в 1920 годы, когда миллионы русских людей были вынуждены покинуть Россию
после гражданской войны. В 2007 году она стала автономной частью в составе Русской Православной Церкви
, когда обе церкви подписали Акт о каноническом общении, тем самым прекратив продолжавшееся почти 90 лет разделение. Сейчас РПЦЗ насчитывает около 550 приходов по всему миру, в основном, в США
.