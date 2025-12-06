Рейтинг@Mail.ru
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:13 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/rptsz-2060248041.html
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было - РИА Новости, 06.12.2025
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в США в последние годы приняла больше американцев, желающих стать православными, чем когда бы то ни было, сказал РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T04:13:00+03:00
2025-12-06T04:13:00+03:00
религия
сша
бостон
америка
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:381:3199:2180_1920x0_80_0_0_0e251538185c1ad1437eb02f38b46221.jpg
https://ria.ru/20251126/tserkov-2057801658.html
https://ria.ru/20250624/church-2024903608.html
сша
бостон
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:81:3199:2480_1920x0_80_0_0_58209f05afe4a801453d00f27e3dae1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, бостон, америка, русская православная церковь, религия
Религия, США, Бостон, Америка, Русская православная церковь, Религия
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было

РИА Новости: РПЦ в США за последние годы приняла рекордное число американцев

CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
Православная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в США в последние годы приняла больше американцев, желающих стать православными, чем когда бы то ни было, сказал РИА Новости певчий Богоявленского собора Русской Православной Церкви заграницей в Бостоне Илья Ярощук.
"За последние два или три года у нас в церкви появилось больше людей, желающих принять православие, чем когда бы то ни было в нашей истории", - сказал Ярощук.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Православную церковь в Америке наконец услышали, заявил протоиерей РПЦЗ
26 ноября, 18:05
Он отметил, что православие становится все более распространенным в Америке, поскольку люди хотят найти стабильную и сильную религию, которая отвечала бы их духовным запросам.
"Люди ищут консервативное христианство, и православие отвечает на этот запрос", - сказал он.
РПЦЗ была создана в 1920 годы, когда миллионы русских людей были вынуждены покинуть Россию после гражданской войны. В 2007 году она стала автономной частью в составе Русской Православной Церкви, когда обе церкви подписали Акт о каноническом общении, тем самым прекратив продолжавшееся почти 90 лет разделение. Сейчас РПЦЗ насчитывает около 550 приходов по всему миру, в основном, в США.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Бунт или нечто большее? Почему американцы массово переходят в православие
24 июня, 08:00
 
РелигияСШАБостонАмерикаРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала