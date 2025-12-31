"Подарочек" пришел": российской лыжнице отказали в нейтральном статусе

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила заявку российской лыжницы Ксении Шороховой на получение индивидуального нейтрального статуса.
«
"Подарочек" от FIS вчера вечером пришел. Не в этот раз, приступаем к плану "Б". Причина: несоблюдение допинговых правил (меня никогда не брали на допинг). Отсутствие проб, получается", - написала Шорохова в Telegram-канале, прикрепив скриншот с письмом от FIS.
"После рассмотрения вашей заявки мы с сожалением сообщаем вам, что ваша заявка на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена была отклонена на том основании, что не соблюдены применимые антидопинговые требования. Пожалуйста, обратите внимание, что критерии отбора и условия участия, изложенные в политике FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов, тщательно проверяются в отношении каждого кандидата", - говорится в самом письме от FIS.
27 декабря Шорохова завоевала серебро в спринте на пятом этапе Кубка России, который проходил в Кирово-Чепецке.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
30 декабря 2025, 20:24