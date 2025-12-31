"Подарочек" пришел": российской лыжнице отказали в нейтральном статусе

"Подарочек" от FIS вчера вечером пришел. Не в этот раз, приступаем к плану "Б". Причина: несоблюдение допинговых правил (меня никогда не брали на допинг). Отсутствие проб, получается", - написала Шорохова в Telegram-канале, прикрепив скриншот с письмом от FIS.

"После рассмотрения вашей заявки мы с сожалением сообщаем вам, что ваша заявка на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена была отклонена на том основании, что не соблюдены применимые антидопинговые требования. Пожалуйста, обратите внимание, что критерии отбора и условия участия, изложенные в политике FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов, тщательно проверяются в отношении каждого кандидата", - говорится в самом письме от FIS.