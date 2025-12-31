Новогодний стол в Приднестровье обойдется дешевле, чем в Молдавии

КИШИНЕВ/ТИРАСПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Накрыть новогодний стол как в культовом советском фильме "Ирония судьбы, или с Легким паром!" в Приднестровье обойдется дешевле, чем в Молдавии, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что дешевле всего среди стран СНГ накрыть новогодний стол из культового фильма "Ирония судьбы" обойдется в Киргизии - всего 3,2 тысячи рублей. В меню стола входит салат оливье, нарезка копченой колбасы, ростбиф, банка шпрот, яйца с майонезом, зеленый горошек, салат из свеклы, черный и белый хлеб, селедка с луком, нарезка вареного мяса и самая заливная рыба. Из сладкого - апельсины. Из алкоголя – "Советское шампанское".
Жителям Тирасполя этот продуктовый набор обойдется в 836 приднестровских рублей, или 4064 российских рубля. Выбор майонеза в Приднестровье большой – есть и украинский, и российский, и даже белорусский. Шпроты тоже есть российские. "Советское шампанское" в соответствующей бутылке до сих пор выпускают в Молдавии, а именно, молдавская винодельня Cricova, его надо искать в фирменных магазинах производителя.
Жителям Кишинева, чтобы накрыть такой же стол, как в культовом фильме, лучше всего отправляться в ближайший супермаркет. За счет новогодних скидок продукты можно купить гораздо дешевле, чем на рынке. Основной статьей расходов станут рыба и говядина для ростбифа.
В итоге новогодний стол в Кишинёве обойдется в 4440 российских рублей. Если у хозяек нет времени или возможности готовить, а отметить праздник как в кино хочется, то праздничные блюда можно заказать готовыми из кафе или ресторанов, только потратить придется почти в три раза больше – 12185 рублей.
