Названа страна, где дешевле всего накрыть стол из "Иронии судьбы" - РИА Новости, 27.12.2025
11:44 27.12.2025
Названа страна, где дешевле всего накрыть стол из "Иронии судьбы"
Названа страна, где дешевле всего накрыть стол из "Иронии судьбы"
2025
узбекистан, ташкент, бишкек, эльдар рязанов, снг
Узбекистан, Ташкент, Бишкек, Эльдар Рязанов, СНГ
Новогодний стол из "Иронии судьбы" дешевле всего накрыть в Киргизии

БИШКЕК/ЕРЕВАН/ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Дешевле всего накрыть новогодний стол из культового фильма "Ирония судьбы" среди стран СНГ, кроме РФ, обойдется в Киргизии - всего 3,2 тысячи рублей, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" стал одним из главных новогодних символов для жителей стран СНГ. Новогодний стол из фильма долгое время считался классикой для советских граждан - там салат "Оливье", нарезка копченой колбасы, ростбиф, банка шпрот, яйца с майонезом, зеленый горошек, салат из свеклы, черный и белый хлеб, селедка с луком, нарезка вареного мяса и, конечно, та самая заливная рыба. Из сладкого - апельсины. Алкоголя много, но в рейтинг включим традиционное "Советское шампанское", ведь только его и пьют герои фильма.
Дешевле всего собрать такой стол будет в Бишкеке, столице Киргизии, - лишь 3,2 тысячи рублей. Большинство продуктов - местного киргизского производства. Но на столах в новогоднюю ночь будут присутствовать и российские товары - майонез, шпроты, желатин.
Далее идет столица Узбекистана Ташкент, где потратить придется чуть больше - 3,9 тысячи рублей. За полвека после выхода фильма Рязанова продуктовая география в столице Узбекистана заметно изменилась: ассортимент на базарах и в магазинах стал шире. Но вот майонез, зеленый горошек, шпроты и соленая селедка в Ташкенте по-прежнему чаще российского производства. Апельсины же к праздничному столу сегодня в основном везут из Китая и Ирана.
Набор продуктов для культового стола в армянском Ереване обойдется в 5,1 тысячи рублей. На новогодних столах армян продукты в основном местного производства, но есть и российские, включая майонез и шпроты.
Как убедились корреспонденты РИА Новости, среди недорогих городов также Душанбе, Кишинев и Астана, где такой стол будет стоить от 3 800 до 4 440 рублей. Более дорогие - Тбилиси, Минск и Баку, где стоимость стола "как в "Иронии судьбы" превышает 5 тысяч рублей.
УзбекистанТашкентБишкекЭльдар РязановСНГ
 
 
