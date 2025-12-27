Названа страна, где дешевле всего накрыть стол из "Иронии судьбы"

БИШКЕК/ЕРЕВАН/ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Дешевле всего накрыть новогодний стол из культового фильма "Ирония судьбы" среди стран СНГ, кроме РФ, обойдется в Киргизии - всего 3,2 тысячи рублей, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" стал одним из главных новогодних символов для жителей стран СНГ. Новогодний стол из фильма долгое время считался классикой для советских граждан - там салат "Оливье", нарезка копченой колбасы, ростбиф, банка шпрот, яйца с майонезом, зеленый горошек, салат из свеклы, черный и белый хлеб, селедка с луком, нарезка вареного мяса и, конечно, та самая заливная рыба. Из сладкого - апельсины. Алкоголя много, но в рейтинг включим традиционное "Советское шампанское", ведь только его и пьют герои фильма.
Далее идет столица Узбекистана Ташкент, где потратить придется чуть больше - 3,9 тысячи рублей. За полвека после выхода фильма Рязанова продуктовая география в столице Узбекистана заметно изменилась: ассортимент на базарах и в магазинах стал шире. Но вот майонез, зеленый горошек, шпроты и соленая селедка в Ташкенте по-прежнему чаще российского производства. Апельсины же к праздничному столу сегодня в основном везут из Китая и Ирана.
Набор продуктов для культового стола в армянском Ереване обойдется в 5,1 тысячи рублей. На новогодних столах армян продукты в основном местного производства, но есть и российские, включая майонез и шпроты.