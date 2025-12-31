Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова

"Как много зависит от нас, окружающих, когда речь идёт о тех, кого мы осуждаем. Может, в Новом году случится чудо, и каждый из нас, по мере сил, прежде чем осудить, спросит себя: "А что я сделал, чтобы помочь открыть "ту дверь", а не столкнуть в яму (что, конечно, всегда проще)?" - написала она в своем Telegram-канале.