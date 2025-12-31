https://ria.ru/20251231/zaharova-2065833243.html
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова - РИА Новости, 31.12.2025
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о премьере песни Филиппа Киркорова, для которой она написала слова. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:52:00+03:00
2025-12-31T12:52:00+03:00
2025-12-31T12:56:00+03:00
россия
филипп киркоров
мария захарова
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016389720.html
https://ria.ru/20251130/zaharova-2058669368.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, филипп киркоров, мария захарова
Россия, Филипп Киркоров, Мария Захарова, Шоубиз
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова
Захарова рассказала о премьере песни Киркорова "Главная роль" на ее стихи
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала
о премьере песни Филиппа Киркорова, для которой она написала слова.
"Как много зависит от нас, окружающих, когда речь идёт о тех, кого мы осуждаем. Может, в Новом году случится чудо, и каждый из нас, по мере сил, прежде чем осудить, спросит себя: "А что я сделал, чтобы помочь открыть "ту дверь", а не столкнуть в яму (что, конечно, всегда проще)?" - написала она в своем Telegram-канале.
Говоря о прошедшем недавно дне рождения, Захарова
отметила, что вместе с артистами, которые "поют песни на мои тексты", они провели творческий вечер в помощь Храму Архангела Михаила в Тараканово, где когда-то венчался Блок и где ему пришли строки "девушка пела в церковном хоре".
В ходе вечера выступили такие артисты, как Валерия
, Зара
, Любовь Успенская
с видео-песнями, Катя Лель
, Айна Гетагазова, Птаха, Люся Чеботина
, Елена Север и Ирина Панаровская.
«
"А завершилось всё премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров - "Главная роль". Делюсь", - написала официальный представитель МИД РФ.
К своему посту она прикрепила видео, на котором Киркоров
исполняет версию песни Speak Softly, Love - "Говори тихо, любовь моя" - композитора Нино Рота на слова Ларри Кьюзика. В версии песни, исполненной Киркоровым, использованы слова авторства Марии Захаровой.
Впервые оригинал песни прозвучал в инструментальном исполнении в фильме "Крёстный отец" в 1972 году.