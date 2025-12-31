Рейтинг@Mail.ru
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова
12:52 31.12.2025 (обновлено: 12:56 31.12.2025)
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о премьере песни Филиппа Киркорова, для которой она написала слова. РИА Новости, 31.12.2025
Россия, Филипп Киркоров, Мария Захарова, Шоубиз
Захарова рассказала о премьере песни Киркорова "Главная роль" на ее стихи

Мария Захарова
 Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о премьере песни Филиппа Киркорова, для которой она написала слова.
"Как много зависит от нас, окружающих, когда речь идёт о тех, кого мы осуждаем. Может, в Новом году случится чудо, и каждый из нас, по мере сил, прежде чем осудить, спросит себя: "А что я сделал, чтобы помочь открыть "ту дверь", а не столкнуть в яму (что, конечно, всегда проще)?" - написала она в своем Telegram-канале.
Говоря о прошедшем недавно дне рождения, Захарова отметила, что вместе с артистами, которые "поют песни на мои тексты", они провели творческий вечер в помощь Храму Архангела Михаила в Тараканово, где когда-то венчался Блок и где ему пришли строки "девушка пела в церковном хоре".
В ходе вечера выступили такие артисты, как Валерия, Зара, Любовь Успенская с видео-песнями, Катя Лель, Айна Гетагазова, Птаха, Люся Чеботина, Елена Север и Ирина Панаровская.
"А завершилось всё премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров - "Главная роль". Делюсь", - написала официальный представитель МИД РФ.
К своему посту она прикрепила видео, на котором Киркоров исполняет версию песни Speak Softly, Love - "Говори тихо, любовь моя" - композитора Нино Рота на слова Ларри Кьюзика. В версии песни, исполненной Киркоровым, использованы слова авторства Марии Захаровой.
Впервые оригинал песни прозвучал в инструментальном исполнении в фильме "Крёстный отец" в 1972 году.
