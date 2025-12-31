ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещен в РФ) в районах населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещенная в России.