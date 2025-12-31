Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 31.12.2025 (обновлено: 13:09 31.12.2025)
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки - РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную... РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещен в РФ) в районах населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАДоброполье (город)
 
 
