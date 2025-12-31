ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 500 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду в Минобороны РФ.