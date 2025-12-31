Марочко назвал потери ВСУ в ЛНР за год

ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли ранеными и убитыми более 350 тысяч военнослужащих в 2025 году на рубежах ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"Санитарные и безвозвратные потери противника на рубежах ЛНР за год составили около 353 595 украинских боевиков и наемников. Наибольшее количество живой силы противника уничтожено в Харьковской области", - сообщил Марочко

Он уточнил, что количество уничтоженной техники, станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, складов боеприпасов, горючего и материальных средств в три раза превысило показатели предыдущего года.

"Наступил существенный перелом боевых действий: вооруженные формирования Украины полностью лишились возможности полномасштабных действий стратегического характера и ведут локальные тактические операции", - пояснил Марочко.