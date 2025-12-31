Рейтинг@Mail.ru
Марочко назвал потери ВСУ в ЛНР за год
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 31.12.2025
Марочко назвал потери ВСУ в ЛНР за год
Марочко назвал потери ВСУ в ЛНР за год - РИА Новости, 31.12.2025
Марочко назвал потери ВСУ в ЛНР за год
ВСУ потеряли ранеными и убитыми более 350 тысяч военнослужащих в 2025 году на рубежах ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
украина
2025
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко назвал потери ВСУ в ЛНР за год

РИА Новости: ВСУ за год потеряли более 350 тысяч военных на рубежах ЛНР

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли ранеными и убитыми более 350 тысяч военнослужащих в 2025 году на рубежах ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Санитарные и безвозвратные потери противника на рубежах ЛНР за год составили около 353 595 украинских боевиков и наемников. Наибольшее количество живой силы противника уничтожено в Харьковской области", - сообщил Марочко.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Смогут вернуть контроль". В США раскрыли перспективы ВСУ на фронте
02:46
Он уточнил, что количество уничтоженной техники, станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, складов боеприпасов, горючего и материальных средств в три раза превысило показатели предыдущего года.
"Наступил существенный перелом боевых действий: вооруженные формирования Украины полностью лишились возможности полномасштабных действий стратегического характера и ведут локальные тактические операции", - пояснил Марочко.
По данным собеседника агентства, в 2025 году более чем на 30% увеличена площадь освобожденных территорий по сравнению с предыдущим годом.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
