Рейтинг@Mail.ru
NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/ukraina-2065836651.html
NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте
NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте - РИА Новости, 31.12.2025
NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте
Украина впервые выразила согласие на территориальные уступки для урегулирования конфликта во время переговоров с США в Саудовской Аравии в марте: тогда бывший... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T13:30:00+03:00
2025-12-31T13:30:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
рустем умеров
владимир путин
юрий ушаков
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065256205.html
https://ria.ru/20251216/tramp-2062253327.html
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065649185.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, рустем умеров, владимир путин, юрий ушаков, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Рустем Умеров, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте

NYT: Украина согласилась на территориальные уступки на переговорах в марте

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина впервые выразила согласие на территориальные уступки для урегулирования конфликта во время переговоров с США в Саудовской Аравии в марте: тогда бывший на тот момент министром обороны Украины Рустем Умеров предложил вариант границы, якобы необходимый для выживания страны, сообщает американская газета New York Times.
Госсекретарь США Марко Рубио, по данным издания, во время переговоров положил на стол карту с изображением Украины и линии соприкосновения, а потом спросил у украинской делегации, что необходимо для выживания Украины как страны.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп признал, что территориальный вопрос в украинском конфликте не решен
29 декабря 2025, 01:13
"Умеров повторил (маркером – ред.) северную границу Украины с Россией и Белоруссией, проследовал по линии соприкосновения в Харьковской, Луганской, Донецкой (ЛНР, ДНР – ред.), Запорожской и Херсонской областях. Затем он обвел крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС", - пишет газета.
Кроме того, Умеров указал на Кинбурнскую косу, обосновав это тем, что Киев хочет получить контроль над ней, чтобы обеспечить проход судов из Николаева.
Согласно информации издания, это стало первым территориальным предложением Украины в рамках мирного урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трамп признал, что Украина потеряла территорию
16 декабря 2025, 00:02
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: требования Зеленского могут привести к провалу переговоры по Украине
30 декабря 2025, 13:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАРустем УмеровВладимир ПутинЮрий УшаковЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала