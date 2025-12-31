NYT: Украина согласилась на территориальные уступки в марте

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина впервые выразила согласие на территориальные уступки для урегулирования конфликта во время переговоров с США в Саудовской Аравии в марте: тогда бывший на тот момент министром обороны Украины Рустем Умеров предложил вариант границы, якобы необходимый для выживания страны, сообщает американская газета New York Times.
Госсекретарь США Марко Рубио, по данным издания, во время переговоров положил на стол карту с изображением Украины и линии соприкосновения, а потом спросил у украинской делегации, что необходимо для выживания Украины как страны.
Трамп признал, что территориальный вопрос в украинском конфликте не решен
29 декабря 2025, 01:13
"Умеров повторил (маркером – ред.) северную границу Украины с Россией и Белоруссией, проследовал по линии соприкосновения в Харьковской, Луганской, Донецкой (ЛНР, ДНР – ред.), Запорожской и Херсонской областях. Затем он обвел крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС", - пишет газета.
Согласно информации издания, это стало первым территориальным предложением Украины в рамках мирного урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Трамп признал, что Украина потеряла территорию
16 декабря 2025, 00:02
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
СМИ: требования Зеленского могут привести к провалу переговоры по Украине
30 декабря 2025, 13:42