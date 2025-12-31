В РАН не исключили поставок Киеву французских ракет Scalp

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Поставки Украине французских дальнобойных ракет Scalp в новом году не исключены, однако их количество вряд ли приведет к изменению ситуации на фронте, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

Помимо этого, в следующем году продолжится наращивание военного производства, в том числе для передачи военной техники Киеву, говорится в докладе. В частности, в его тексте упоминается открытый в 2025 году пороховой завод в городе Бержераке на юго-западе страны, который в 2026 году должен выйти на производство 1,8 тысячи тонн пороха в год.