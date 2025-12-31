Рейтинг@Mail.ru
В РАН не исключили поставок Киеву французских ракет Scalp - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/ukraina-2065792205.html
В РАН не исключили поставок Киеву французских ракет Scalp
В РАН не исключили поставок Киеву французских ракет Scalp - РИА Новости, 31.12.2025
В РАН не исключили поставок Киеву французских ракет Scalp
Поставки Украине французских дальнобойных ракет Scalp в новом году не исключены, однако их количество вряд ли приведет к изменению ситуации на фронте, говорится РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:59:00+03:00
2025-12-31T01:59:00+03:00
в мире
киев
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
флориан филиппо
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065705711.html
https://ria.ru/20251025/makron-2050507453.html
киев
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, российская академия наук, нато, rafale, дело миндича
В мире, Киев, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Российская академия наук, НАТО, Rafale, Дело Миндича
В РАН не исключили поставок Киеву французских ракет Scalp

РИА Новости: поставки ВСУ ракет Scalp не исключены, но вряд ли что-то изменят

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Поставки Украине французских дальнобойных ракет Scalp в новом году не исключены, однако их количество вряд ли приведет к изменению ситуации на фронте, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Франция продолжит курс на поддержку Киева в украинском конфликте. Уже обещаны поставки вооружений... не исключены дальнобойные ракеты Scalp, – но их количество вряд ли существенно повлияет на ситуацию на фронте", - утверждается в докладе.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Изо всех сил". СМИ забили тревогу после "удара" Украины по Франции
Вчера, 16:02
Париж уже пообещал Киеву поставки и других видов вооружений, а именно ракет Aster для систем ПВО и истребителей-бомбардировщиков Mirage, напоминают эксперты ИМЭМО РАН.
Помимо этого, в следующем году продолжится наращивание военного производства, в том числе для передачи военной техники Киеву, говорится в докладе. В частности, в его тексте упоминается открытый в 2025 году пороховой завод в городе Бержераке на юго-западе страны, который в 2026 году должен выйти на производство 1,8 тысячи тонн пороха в год.
В ноябре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP/T. Французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться эти поставки будут за счет денег французских граждан. Месяцем ранее Макрон объявил, что Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Депутат Госдумы призвал Макрона не испытывать терпение России
25 октября, 00:04
 
В миреКиевУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоРоссийская академия наукНАТОRafaleДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала