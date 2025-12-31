В РАН не исключили поставок Киеву французских ракет Scalp

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Поставки Украине французских дальнобойных ракет Scalp в новом году не исключены, однако их количество вряд ли приведет к изменению ситуации на фронте, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Франция продолжит курс на поддержку Киева в украинском конфликте. Уже обещаны поставки вооружений... не исключены дальнобойные ракеты Scalp, – но их количество вряд ли существенно повлияет на ситуацию на фронте", - утверждается в докладе.
Помимо этого, в следующем году продолжится наращивание военного производства, в том числе для передачи военной техники Киеву, говорится в докладе. В частности, в его тексте упоминается открытый в 2025 году пороховой завод в городе Бержераке на юго-западе страны, который в 2026 году должен выйти на производство 1,8 тысячи тонн пороха в год.
В ноябре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP/T. Французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться эти поставки будут за счет денег французских граждан. Месяцем ранее Макрон объявил, что Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
