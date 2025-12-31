Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф провел с европейскими странами переговоры по Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 31.12.2025 (обновлено: 23:30 31.12.2025)
Уиткофф провел с европейскими странами переговоры по Украине
Уиткофф провел с европейскими странами переговоры по Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Уиткофф провел с европейскими странами переговоры по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины. РИА Новости, 31.12.2025
Уиткофф провел с европейскими странами переговоры по Украине

Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланик президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины.
"Мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и не допустить ее возобновления", — говорится в заявлении.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Западе забили тревогу из-за нового требования Зеленского к Трампу
Вчера, 20:39
По словам Уиткоффа, также рассматривался пакет мер по поддержке постконфликтного "процветания" Украины.
В разговоре приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, советник президента Франции Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтер Заутер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря 2025, 08:00

Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
29 декабря 2025, 08:00
В конце прошлой недели во Флориде глава Белого дома провел встречу с Владимиром Зеленским, по результатам которой, как он заявил, стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Прямо перед переговорами с главой киевского режима Трамп созвонился с Путиным.
На следующий день коллеги вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России рассказал о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Американский лидер позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об этом. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, во время разговора Трамп допустил изменение к подходу в работе с Зеленским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМирный план США по УкраинеСтив УиткоффСШАВеликобританияМарко РубиоДжаред КушнерДональд ТрампРустем Умеров
 
 
