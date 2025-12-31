Уиткофф провел с европейскими странами переговоры по Украине

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины.
"Мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и не допустить ее возобновления", — говорится в заявлении.
В разговоре приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, советник президента Франции Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтер Заутер.
Американский мирный план
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В конце прошлой недели во Флориде глава Белого дома провел встречу с Владимиром Зеленским, по результатам которой, как он заявил, стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Прямо перед переговорами с главой киевского режима Трамп созвонился с Путиным.
На следующий день коллеги вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России рассказал о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Американский лидер позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об этом. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, во время разговора Трамп допустил изменение к подходу в работе с Зеленским.
