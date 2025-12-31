NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в процессе переговоров начал подозревать что "совершенно переоценил" свою способность очаровать президента России Владимира Путина, сообщает газета New York Times со ссылкой на помощника американского лидера.
Отмечается, что Трамп сделал такой комментарий после окончания действия пасхального перемирия в рамках украинского конфликта в апреле.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.