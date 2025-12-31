Рейтинг@Mail.ru
14:18 31.12.2025 (обновлено: 14:21 31.12.2025)
NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков

NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина

© Getty Images / Roberto SchmidtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Roberto Schmidt
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в процессе переговоров начал подозревать что "совершенно переоценил" свою способность очаровать президента России Владимира Путина, сообщает газета New York Times со ссылкой на помощника американского лидера.
"Президент (Трамп – ред.)… начал подозревать что он "совершенно переоценил" свои возможности в очаровании Путина", - пишет газета.
Отмечается, что Трамп сделал такой комментарий после окончания действия пасхального перемирия в рамках украинского конфликта в апреле.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
