Токаев уверен, что народ Казахстана поддержит конституционную реформу - РИА Новости, 31.12.2025
22:41 31.12.2025
Токаев уверен, что народ Казахстана поддержит конституционную реформу
Токаев уверен, что народ Казахстана поддержит конституционную реформу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Новым годом, выразил уверенность, что народ страны поддержит конституционную реформу в 2026... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
казахстан
2025
Новости
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев уверен, что народ Казахстана поддержит конституционную реформу

Токаев уверен, что казахстанцы поддержат конституционную реформу в 2026 году

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 31 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Новым годом, выразил уверенность, что народ страны поддержит конституционную реформу в 2026 году.
Восьмого сентября Токаев обратился с посланием к народу Казахстана, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.
"Две тысячи двадцать шестой год откроет новый этап модернизации Казахстана. Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа. Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса", - заявил Токаев.
Президент Казахстана сообщил о своем решении объявить 2026 год годом цифровизации и искусственного интеллекта. Он отметил, что внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.
"Две тысячи двадцать пятый год стал для Казахстана годом созидания. Страна вышла на магистральный путь развития. Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша экономика демонстрирует хороший рост. Валовой внутренний продукт увеличился на шесть процентов, объем золотовалютных резервов превысил 62 миллиарда долларов", - добавил казахстанский президент.
Заголовок открываемого материала