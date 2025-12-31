В США начнут расследовать фальсификации в демократических штатах

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Власти США начнут расследования в отношении ряда демократических штатов, заявила в среду официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
Газета New York Post 2 декабря написала, что комитет палаты представителей США по надзору и американское министерство финансов начали расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца в связи с участием в "масштабном мошенничестве", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более 1 миллиарда долларов. Газета New York Times со ссылкой на источники и документы 3 декабря сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе - самом крупном городе штата Миннесота.
"В штатах, традиционно голосующих за демократов, по всей стране имели место масштабные фальсификации: посмотрите на Калифорнию, посмотрите на Нью-Йорк - все эти штаты будут подвергнуты расследованию и тщательному изучению", - сказала Левитт телеканалу Fox News.