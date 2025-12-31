Рейтинг@Mail.ru
Бойцы с Купянского направления поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 31.12.2025
Бойцы с Купянского направления поздравили россиян с Новым годом
Бойцы с Купянского направления поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Бойцы с Купянского направления поздравили россиян с Новым годом
Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" передали через корреспондента РИА Новости поздравления для соотечественников с Новым... РИА Новости, 31.12.2025
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" передали через корреспондента РИА Новости поздравления для соотечественников с Новым годом и Рождеством Христовым.
"Желаем вам новых радостей, возможностей, новогодней надежды и рождественского чуда, семейного уюта и настоящего волшебства. Пусть вас окружают только надежные люди. Будьте здоровы, счастливы и оберегаемы ангелом-хранителем. С Новым Годом! С Новым Счастьем!" - сказал военнослужащий с позывным "Колдун".
Особенные поздравления и благодарность за поддержку многие бойцы передали своей малой родине - городу Санкт-Петербургу и его жителям.
