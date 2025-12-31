Бойцы с Купянского направления поздравили россиян с Новым годом

БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" передали через корреспондента РИА Новости поздравления для соотечественников с Новым годом и Рождеством Христовым.

"Желаем вам новых радостей, возможностей, новогодней надежды и рождественского чуда, семейного уюта и настоящего волшебства. Пусть вас окружают только надежные люди. Будьте здоровы, счастливы и оберегаемы ангелом-хранителем. С Новым Годом! С Новым Счастьем!" - сказал военнослужащий с позывным "Колдун".