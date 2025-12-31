https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065835132.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 190 военнослужащих ВСУ, сообщило... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T13:11:00+03:00
2025-12-31T13:11:00+03:00
2025-12-31T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398709_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_15ef4b1a6fd696df1998616f5bf2ad5c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398709_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1046390b57796638e578bb070c09abe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 190 боевиков и БТР в зоне действий "Востока" за сутки