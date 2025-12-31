Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 31.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 190 военнослужащих ВСУ, сообщило... РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 190 боевиков и БТР в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоец ВС России в зоне СВО
Боец ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 190 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Братское Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
