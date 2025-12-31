На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце впервые за три дня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Она достигла пика в 16:51 мск, ей присвоили балл М7.1. Кроме того, начиная с полуночи звезда произвела восемь обычных вспышек класса С.
Последний раз вспышки класса М происходили на Солнце более двух суток назад. Утром 29 декабря зарегистрировали три события М-класса, самое мощное из которых получило балл М4.2. Как ожидается, они вместе с действующей сейчас на Солнце корональной дырой могут стать причиной магнитных бурь и полярных сияний в новогоднюю ночь.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
30 декабря 2025, 12:25