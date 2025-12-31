"Сборная жива": помощник Карпина подвел итоги года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости, подводя итоги 2025 года, отметил прогресс национальной команды в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).