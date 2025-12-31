Рейтинг@Mail.ru
"Сборная жива": помощник Карпина подвел итоги года
Футбол
Футбол
 
10:08 31.12.2025 (обновлено: 11:48 31.12.2025)
"Сборная жива": помощник Карпина подвел итоги года
"Сборная жива": помощник Карпина подвел итоги года
"Сборная жива": помощник Карпина подвел итоги года
Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости, подводя итоги 2025 года, отметил прогресс...
футбол
спорт
валерий карпин
николай писарев
международная федерация футбола (фифа)
сборная россии по футболу
"Сборная жива": помощник Карпина подвел итоги года

Помощник Карпина Писарев назвал 2025 год позитивным для сборной России

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости, подводя итоги 2025 года, отметил прогресс национальной команды в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Оно стало первым для национальной команды с ноября 2021 года.
Президент РФС Александр Дюков
Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной
26 декабря 2025, 17:34
26 декабря 2025, 17:34
"Мы сыграли с хорошими сборными максимально возможное количество матчей. Год я оцениваю позитивно - мы играем, на нас ходят болельщики вне зависимости от того, где проходят матчи, в Москве или регионах. Сборная жива", - сказал Писарев.
«
"В рейтинге ФИФА мы, несмотря на почти четыре года отстранения, поднялись на несколько строчек. Очень ждем нашего возвращения в официальные соревнования", - добавил собеседник агентства.
По итогам 2025 года сборная России заняла 33-е место в рейтинге ФИФА. Это лучший показатель национальной команды с 2014 года (тогда сборная заняла 24-е место). 2024 год команда Валерия Карпина завершила на 34-й строчке, 2023-й - на 38-й, 2022-й - на 37-й.
Валерий Карпин
"Почему мы должны быть недовольны?" В РФС оценили работу Карпина
7 октября 2025, 08:07
7 октября 2025, 08:07
 
Футбол Спорт Валерий Карпин Николай Писарев Международная федерация футбола (ФИФА) Сборная России по футболу
 
Версия 2023.1 Beta
