"Сборная жива": помощник Карпина подвел итоги года

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Николай Писарев в разговоре с РИА Новости, подводя итоги 2025 года, отметил прогресс национальной команды в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Оно стало первым для национальной команды с ноября 2021 года.
Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной
26 декабря 2025, 17:34
«
"В рейтинге ФИФА мы, несмотря на почти четыре года отстранения, поднялись на несколько строчек. Очень ждем нашего возвращения в официальные соревнования", - добавил собеседник агентства.
По итогам 2025 года сборная России заняла 33-е место в рейтинге ФИФА. Это лучший показатель национальной команды с 2014 года (тогда сборная заняла 24-е место). 2024 год команда Валерия Карпина завершила на 34-й строчке, 2023-й - на 38-й, 2022-й - на 37-й.
"Почему мы должны быть недовольны?" В РФС оценили работу Карпина
7 октября 2025, 08:07