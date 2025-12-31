Рейтинг@Mail.ru
Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цен на газ - РИА Новости, 31.12.2025
13:21 31.12.2025 (обновлено: 13:24 31.12.2025)
Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цен на газ
Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цен на газ

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цены на газ для Белоруссии с целью выравнивания условий хозяйствования в странах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Галузин напомнил, что для Белоруссии установлена привилегированная цена на поставляемый российский газ, которую следует рассматривать, в том числе как союзническую поддержку Минска в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны недружественных стран.
"При этом ведется проработка алгоритмов дальнейшего взаимодействия в этой области. Предстоит выровнять или, по меньшей мере, значительно сблизить условия хозяйствования в газовой сфере с учетом особенностей регулирования внутреннего рынка двух стран, в том числе индексации цен и перекрестного субсидирования потребителей в России", - сказал он агентству.
Замминистра отметил, что работа по формированию объединенного рынка газа Союзного государства ведется в рамках выполнения "Основных направлений реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы". При этом Галузин подчеркнул, что стороны стараются не загадывать относительно конкретных сроков его запуска.
Читайте полный текст интервью Михаила Галузина >>
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин: Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных условиях
Заголовок открываемого материала