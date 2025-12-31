https://ria.ru/20251231/rossija-2065836246.html
Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цен на газ
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цены на газ для Белоруссии с целью выравнивания условий хозяйствования в странах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Галузин
напомнил, что для Белоруссии
установлена привилегированная цена на поставляемый российский газ, которую следует рассматривать, в том числе как союзническую поддержку Минска
в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны недружественных стран.
"При этом ведется проработка алгоритмов дальнейшего взаимодействия в этой области. Предстоит выровнять или, по меньшей мере, значительно сблизить условия хозяйствования в газовой сфере с учетом особенностей регулирования внутреннего рынка двух стран, в том числе индексации цен и перекрестного субсидирования потребителей в России", - сказал он агентству.
Замминистра отметил, что работа по формированию объединенного рынка газа Союзного государства ведется в рамках выполнения "Основных направлений реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы". При этом Галузин подчеркнул, что стороны стараются не загадывать относительно конкретных сроков его запуска.