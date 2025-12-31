https://ria.ru/20251231/rejsy-2065866450.html
В аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов на вылет
Семь рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 31.12.2025
В аэропорту Сочи задерживаются 7 рейсов из-за непогоды