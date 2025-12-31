Продюсера "Ласкового мая" объявили в международный розыск

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Заочное обвинение Разину предъявили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет колонии. Потерпевшей по делу признали вдову поэта Кузнецова.