Продюсера "Ласкового мая" объявили в международный розыск
17:18 31.12.2025 (обновлено: 19:00 31.12.2025)
Продюсера "Ласкового мая" объявили в международный розыск
Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск
россия
москва
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
россия
москва
2025
россия, москва, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май, происшествия
Россия, Москва, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май, Происшествия
Продюсера "Ласкового мая" объявили в международный розыск

РИА Новости: продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в международный розыск

Продюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Во вторник Таганский районный суд Москвы арестовал Разина на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Его интересы во время заседания представлял адвокат по назначению: защитник продюсера по соглашению в суд дважды не явился и просил отложить рассмотрение дела.
Слушание дела Андрея Разина в Верховном суде РФ
Защита обжалует заочный арест продюсера Разина по делу о мошенничестве
30 декабря 2025, 12:02
Уголовное дело в отношении Разина возбудили по факту присвоения средств, предназначавшихся поэту Сергею Кузнецову (автор хитов "Ласкового мая") как лицензионное вознаграждение за исполнение композиций. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений.
Заочное обвинение Разину предъявили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет колонии. Потерпевшей по делу признали вдову поэта Кузнецова.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, продюсеру, уехавшему из России сразу после возбуждения дела, могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
Андрей Разин
Продюсер "Ласкового мая" Разин живет в США, сообщил источник
3 декабря 2025, 10:15
 
Россия Москва Андрей Разин Юрий Шатунов Ласковый май Происшествия
 
 
