Путин в уходящем году подписал более 1300 указов, распоряжений и законов

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в уходящем 2025 году подписал 1302 указа, распоряжения и федеральных закона, содержание которых носило открытый характер.

Согласно порталу официального опубликования правовых актов, первый в 2025 году документ, подписанный президентом, был опубликован 2 января. Это было распоряжение о внесении изменений в состав коллегии Министерства юстиции РФ. Последний на момент подготовки материала документ был опубликован 30 декабря - указ "О проведении специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации".

В мае президентом был подписан указ о составе делегации РФ для переговоров с Украиной , которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский . Знаковым стал подписанный 24 июня закон о создании национального мессенджера. Масштабная работа была проделана над законом о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который глава государства подписал 28 ноября.

В течение года президентом был утвержден ряд стратегических документов, в их числе - Стратегия государственной национальной политики до 2036 года (25 ноября), Стратегия развития здравоохранения до 2030 года (8 декабря), Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года (14 ноября).

Ряд документов, подписанных президентом, касался международных договоренностей. Так, 28 февраля глава государства подписал закон о ратификации Договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, 21 апреля был подписан закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном , 1 декабря был утвержден указ о временном безвизовом въезде в Россию граждан КНДР , а 15 декабря было ратифицировано соглашение с Индией о порядке взаимной отправки военных.