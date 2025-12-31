Путин в уходящем году подписал более 1300 указов, распоряжений и законов

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в уходящем 2025 году подписал 1302 указа, распоряжения и федеральных закона, содержание которых носило открытый характер.
Согласно порталу официального опубликования правовых актов, первый в 2025 году документ, подписанный президентом, был опубликован 2 января. Это было распоряжение о внесении изменений в состав коллегии Министерства юстиции РФ. Последний на момент подготовки материала документ был опубликован 30 декабря - указ "О проведении специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации".
В мае президентом был подписан указ о составе делегации РФ для переговоров с Украиной, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Знаковым стал подписанный 24 июня закон о создании национального мессенджера. Масштабная работа была проделана над законом о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который глава государства подписал 28 ноября.
В течение года президентом был утвержден ряд стратегических документов, в их числе - Стратегия государственной национальной политики до 2036 года (25 ноября), Стратегия развития здравоохранения до 2030 года (8 декабря), Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года (14 ноября).
Ряд документов, подписанных президентом, касался международных договоренностей. Так, 28 февраля глава государства подписал закон о ратификации Договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, 21 апреля был подписан закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном, 1 декабря был утвержден указ о временном безвизовом въезде в Россию граждан КНДР, а 15 декабря было ратифицировано соглашение с Индией о порядке взаимной отправки военных.
Ряд указов, подписанных президентом РФ в 2025 году, касались кадровых изменений. В том числе "О министре транспорта РФ" (8 июля на должность был назначен Андрей Никитин), "О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (6 февраля на должность был назначен Дмитрий Баканов). Шестого марта Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США.
В числе подписанных документов были и указы о награждениях. Так, 21 марта Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, 21 октября высшей государственной награды был также удостоен режиссер Никита Михалков. Шестого июля был подписан указ о награждении второй медалью "Золотая Звезда" Героя России Михаила Гудкова (посмертно) - он стал первым в современной истории дважды Героем России и был удостоен награды за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.