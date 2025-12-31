Рейтинг@Mail.ru
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 31.12.2025 (обновлено: 11:20 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/putin-2065811140.html
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 31.12.2025
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:08:00+03:00
2025-12-31T11:20:00+03:00
турция
анкара (провинция)
в мире
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065611461.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анкара (провинция), в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Турция, Анкара (провинция), В мире, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник

РИА Новости: источник заявил, что в Турции ожидают скорый визит Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара ожидает визит российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию и при наличии возможности такой визит будет организован.
"Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина (Владимира) Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил Эрдогана с Новым годом
30 декабря 2025, 12:03
 
ТурцияАнкара (провинция)В миреРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала