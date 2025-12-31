https://ria.ru/20251231/putin-2065811140.html
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 31.12.2025
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:08:00+03:00
2025-12-31T08:08:00+03:00
2025-12-31T11:20:00+03:00
турция
анкара (провинция)
в мире
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065611461.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Турция, Анкара (провинция), В мире, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник
РИА Новости: источник заявил, что в Турции ожидают скорый визит Путина