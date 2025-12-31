В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник

АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин находятся в постоянной связи, между лидерами налажен доверительный диалог, Анкара ожидает визит российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.