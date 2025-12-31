Рейтинг@Mail.ru
05:43 31.12.2025 (обновлено: 06:46 31.12.2025)
Путин передал Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом
Президент России Владимир Путин передал председателю КНР Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом и пожелал китайскому народу счастья и здоровья,... РИА Новости, 31.12.2025
Путин передал Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом

Путин пожелал китайскому народу счастья и здоровья

ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал председателю КНР Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом и пожелал китайскому народу счастья и здоровья, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
"Президент РФ Владимир Путин передал сердечные праздничные поздравления председателю КНР Си Цзиньпину и пожелал китайскому народу счастья и здоровья", - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
"В уходящем году российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху поддерживали хорошую динамику развития и достигли плодотворных результатов", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом
06:01
"Россия и Китай (в 2025 году - ред.) активно расширяли торгово-экономическое сотрудничество, крупные проекты сотрудничества неуклонно продвигаются вперед", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Российский лидер подчеркнул, что введение взаимного безвизового режима между двумя странами в значительной степени посодействовало обменам между людьми.
"Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Российский президент добавил, что в 2025 году дважды встречался с Си Цзиньпином, совместно отмечая 80-летие Победы над нацистской Германией и японским милитаризмом, и в рамках этих встреч лидеры двух стран достигли ряда важных договоренностей.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом
19 декабря, 14:24
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВ миреНовый годВладимир Путин
 
 
