Путин передал Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом

ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал председателю КНР Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом и пожелал китайскому народу счастья и здоровья, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.

"В уходящем году российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху поддерживали хорошую динамику развития и достигли плодотворных результатов", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

"Россия и Китай (в 2025 году - ред.) активно расширяли торгово-экономическое сотрудничество, крупные проекты сотрудничества неуклонно продвигаются вперед", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Российский лидер подчеркнул, что введение взаимного безвизового режима между двумя странами в значительной степени посодействовало обменам между людьми.

"Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам", - заявил Путин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.