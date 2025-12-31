Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/pushkov-2065799387.html
Пушков заявил о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО
Пушков заявил о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 31.12.2025
Пушков заявил о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что вступление Украины в ЕС может стать гарантией ее безопасности, свидетельствует о снятии с повестки... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T04:19:00+03:00
2025-12-31T04:19:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
урсула фон дер ляйен
алексей пушков
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:218:2717:1746_1920x0_80_0_0_614a6ba81052d325b538eac111e000e9.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065530842.html
https://ria.ru/20251230/es-2065723502.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:0:2717:2039_1920x0_80_0_0_66501ddc8d4847d5b409cf1386e43a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, урсула фон дер ляйен, алексей пушков, владимир путин, нато, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Урсула фон дер Ляйен, Алексей Пушков, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Пушков заявил о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО

Пушков: вопрос вступления Украины в НАТО фактически снят с повестки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что вступление Украины в ЕС может стать гарантией ее безопасности, свидетельствует о снятии с повестки вопроса о членстве Украины в НАТО, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Речь о вступлении в НАТО уже не идет, вопрос снят с повестки дня... фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтверждает, что в планах руководителей ЕС создать евроНАТО из готовых к этому стран - членов блока. Оно-то, по замыслу фон дер Ляйен, и будет гарантировать Украине ее безопасность", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров призвал прекратить военное освоение Украины со стороны НАТО
29 декабря, 23:57
По его словам, внутри альянса на политическом уровне обозначился раскол, в том числе из-за позиции США и ряда европейских стран, выступающих против предоставления Украине гарантий безопасности от имени НАТО. В этих условиях Евросоюз, отметил сенатор, пытается подменить военные гарантии политическими заявлениями о перспективах членства в ЕС.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Глава ЕК назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности
Вчера, 16:58
 
В миреУкраинаРоссияСШАУрсула фон дер ЛяйенАлексей ПушковВладимир ПутинНАТОЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала