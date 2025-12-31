Пушков заявил о снятии с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что вступление Украины в ЕС может стать гарантией ее безопасности, свидетельствует о снятии с повестки вопроса о членстве Украины в НАТО, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Речь о вступлении в НАТО уже не идет, вопрос снят с повестки дня... фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтверждает, что в планах руководителей ЕС создать евроНАТО из готовых к этому стран - членов блока. Оно-то, по замыслу фон дер Ляйен, и будет гарантировать Украине ее безопасность", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, внутри альянса на политическом уровне обозначился раскол, в том числе из-за позиции США и ряда европейских стран, выступающих против предоставления Украине гарантий безопасности от имени НАТО. В этих условиях Евросоюз, отметил сенатор, пытается подменить военные гарантии политическими заявлениями о перспективах членства в ЕС.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.