Лидеры России и Китая обменялись поздравлениями по случаю Нового года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T05:21:00+03:00
