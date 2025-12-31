Рейтинг@Mail.ru
Лидеры России и Китая обменялись поздравлениями по случаю Нового года
31.12.2025
Лидеры России и Китая обменялись поздравлениями по случаю Нового года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 31.12.2025
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, новый год, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Новый год, В мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 31 декабря 2025 года обменялись новогодними поздравлениями", - говорится в сообщении телеканала.
Тексты поздравительных писем лидеров двух стран пока не приводятся.
КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинНовый годВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
