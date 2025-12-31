Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Новым годом, передает Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и всему российскому народу", — говорится в сообщении.
Что сказал Путин
- Передал сердечные поздравления с праздником Си Цзиньпину и пожелал китайскому народу счастья и здоровья.
- В 2025 году Россия и Китай активно расширяли торговое сотрудничество.
- Взаимный безвизовый режим поспособствовал обменам между людьми.
- Отношения Москвы и Пекина за это время поддерживали хорошую динамику развития и достигли плодотворных результатов.
Другие заявления китайского лидера
- Две страны поддерживают друг друга в рамках ООН и других многосторонних структур, внося свой вклад в реформирование и совершенствование глобального управления, используя мудрость и силу.
- В этом году они торжественно отметили 80-летие Победы во Второй мировой войне, направив мощный сигнал о том, что мир восторжествует.
- Си Цзиньпин готов поддерживать тесные контакты с Путиным и совместно направлять двусторонние отношения в новую эпоху к достижению новых результатов.