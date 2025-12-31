Рейтинг@Mail.ru
Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 31.12.2025 (обновлено: 06:04 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/pozdravlenie-2065802946.html
Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом
Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2025
Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Новым годом, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T06:01:00+03:00
2025-12-31T06:04:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
новый год
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_3ac0003a8c141e20eab27562a3273208.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065633303.html
https://ria.ru/20251230/putin-2065620656.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_d20c0703e26913fa54a777214d35b50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, новый год, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Новый год, В мире

Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Новым годом, передает Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и всему российскому народу", — говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом
Вчера, 12:51

Что сказал Путин

  • Передал сердечные поздравления с праздником Си Цзиньпину и пожелал китайскому народу счастья и здоровья.
  • В 2025 году Россия и Китай активно расширяли торговое сотрудничество.
  • Взаимный безвизовый режим поспособствовал обменам между людьми.
  • Отношения Москвы и Пекина за это время поддерживали хорошую динамику развития и достигли плодотворных результатов.

Другие заявления китайского лидера

  • Две страны поддерживают друг друга в рамках ООН и других многосторонних структур, внося свой вклад в реформирование и совершенствование глобального управления, используя мудрость и силу.
  • В этом году они торжественно отметили 80-летие Победы во Второй мировой войне, направив мощный сигнал о том, что мир восторжествует.
  • Си Цзиньпин готов поддерживать тесные контакты с Путиным и совместно направлять двусторонние отношения в новую эпоху к достижению новых результатов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
Вчера, 12:17
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинНовый годВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала