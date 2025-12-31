Председатель Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Новым годом, передает Центральное телевидение Китая.

"Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и всему российскому народу", — говорится в сообщении.