Посольство готово помочь россиянам с задержанного финскими властями судна
Посольство РФ в Финляндии готово оказать необходимую помощь гражданам России с задержанного финскими властями судна, заявили РИА Новости в российском... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T19:15:00+03:00
в мире
Новости
