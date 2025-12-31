Рейтинг@Mail.ru
Москва согласовала Минску развитие портовых мощностей - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/porty-2065831970.html
Москва согласовала Минску развитие портовых мощностей
Москва согласовала Минску развитие портовых мощностей - РИА Новости, 31.12.2025
Москва согласовала Минску развитие портовых мощностей
Россия согласовала Белоруссии развитие собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:39:00+03:00
2025-12-31T12:39:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
санкт-петербург
михаил галузин
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:88:3059:1809_1920x0_80_0_0_733b5703cc9506a035e5194f8b208b8f.jpg
https://ria.ru/20250919/rossija-2042898356.html
россия
белоруссия
санкт-петербург
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c50c8e919cc47bccbcfbf1c362dcf9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, санкт-петербург, михаил галузин, мурманская область
Экономика, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Михаил Галузин, Мурманская область
Москва согласовала Минску развитие портовых мощностей

Москва согласовала Минску развитие портовых мощностей в Петербурге и Мурманске

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия согласовала Белоруссии развитие собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Мурманской области, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"Потребность Белоруссии в диверсификации транспортных маршрутов для обеспечения бесперебойных поставок своей экспортной продукции была во многом вызвана санкционной агрессией "коллективного Запада" и враждебной политикой ее прибалтийских соседей. В этих условиях Россия оказала своему союзнику беспрецедентную помощь, согласовав в том числе развитие Минском собственных портовых мощностей на нашей территории – в Санкт-Петербурге и Мурманской области", - сказал Галузин агентству.
Он отметил, что страны, действуя в духе союзничества и стратегического партнерства, вместе работают по формированию единого экономического пространства и созданию новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.
"Без сомнения, развитие общей транспортно-логистической инфраструктуры на территории России отвечает интересам обеих стран и способствует дальнейшему углублению нашей интеграции в рамках Союзного государства", - заключил замминистра.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Россия и Белоруссия работают над созданием единой транспортной системы
19 сентября 2025, 09:34
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияСанкт-ПетербургМихаил ГалузинМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала