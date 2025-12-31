В Петербурге зафиксировали сбои в работе мобильного интернета

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета, за последний час наблюдается порядка 581 жалобы, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.

По данным сервиса на 23.51 мск, число жалоб на работу мобильного интернета в Петербурге за час - около 700, а за сутки - более двух тысяч.