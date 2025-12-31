Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге зафиксировали сбои в работе мобильного интернета
00:31 31.12.2025
В Петербурге зафиксировали сбои в работе мобильного интернета
Жители Санкт-Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета, за последний час наблюдается порядка 581 жалобы, следует из данных детектора по... РИА Новости, 31.12.2025
технологии, санкт-петербург
Технологии, Санкт-Петербург
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета, за последний час наблюдается порядка 581 жалобы, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
По данным сервиса на 23.51 мск, число жалоб на работу мобильного интернета в Петербурге за час - около 700, а за сутки - более двух тысяч.
Технологии
 
 
