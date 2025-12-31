https://ria.ru/20251231/peterburg-2065786433.html
В Петербурге зафиксировали сбои в работе мобильного интернета
В Петербурге зафиксировали сбои в работе мобильного интернета - РИА Новости, 31.12.2025
В Петербурге зафиксировали сбои в работе мобильного интернета
Жители Санкт-Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета, за последний час наблюдается порядка 581 жалобы, следует из данных детектора по... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T00:31:00+03:00
2025-12-31T00:31:00+03:00
2025-12-31T00:31:00+03:00
технологии
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:160:3217:1970_1920x0_80_0_0_284bbf20ee39f3f9148019f2c7884da6.jpg
https://ria.ru/20251211/peterburg-2061404400.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff2184bafc71fd73286d9d3ebdd1855d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург
Технологии, Санкт-Петербург
В Петербурге зафиксировали сбои в работе мобильного интернета
Жители Петербурга сообщают о сбоях в работе мобильного интернета