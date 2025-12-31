Рейтинг@Mail.ru
08:48 31.12.2025
Две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
"Филадельфия Флайерз" на выезде обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

Два паса Мичкова и ассист Гребенкина помогли "Филадельфии" обыграть "Ванкувер"

Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков
© Фото : twitter.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" на выезде обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Ноа Кейтс (13-я минута), Карл Грундстрём (24), Трэвис Конекны (37), Бобби Бринк (42), Оуэн Типпетт (58) и Кристиан Дворак (60). У "Ванкувера" отличились Давид Кампф (4), Дрю О'Коннор (42) и Том Вилландер (59).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Ванкувер
3 : 6
Филадельфия
03:45 • Давид Кампф
(Дрю О'Коннор, Маркус Петтерссон)
41:08 • Дрю О'Коннор
(Давид Кампф)
58:16 • Tom Willander
12:02 • Ноа Кэйтс
(Матвей Мичков, Бобби Бринк)
23:40 • Карл Грундстрем
(Никита Гребенкин, Трэвис Санхейм)
36:20 • Трэвис Конечны
(Джейми Дрисдэйл, Тревор Зеграс)
41:34 • Бобби Бринк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
57:19 • Оуэн Типпетт
(Родриго Аболс, Расмус Ристолайнен)
59:23 • Кристиан Дворак
(Тревор Зеграс, Трэвис Конечны)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков записал на свой счет две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник Никита Гребенкин также оформил ассист.
"Филадельфия" (47 очков) идет на третьей позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Ванкувер" (35) располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.
Результаты остальных матчей дня:
"Питтсбург Пингвинз" - "Каролина Харрикейнз" - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0);
"Торонто Мейпл Лифс" - "Нью-Джерси Девилз" - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0);
"Флорида Пантерз" - "Монреаль Канадиенс" - 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1);
"Чикаго Блэкхокс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1).
