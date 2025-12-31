Рейтинг@Mail.ru
Удар "Орешника" уничтожил завод "Южмаш" за минуту, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 31.12.2025 (обновлено: 16:23 31.12.2025)
Удар "Орешника" уничтожил завод "Южмаш" за минуту, заявил Лукашенко
Удар ракетного комплекса "Орешник" уничтожил завод "Южмаш" в Днепропетровской области за минуту, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.12.2025
украина, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, южмаш, вооруженные силы украины, ракета "орешник", днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Южмаш, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник", Днепропетровская область
Удар "Орешника" уничтожил завод "Южмаш" за минуту, заявил Лукашенко

Лукашенко: удар "Орешника" в 2024 году за минуту уничтожил завод "Южмаш"

МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Удар ракетного комплекса "Орешник" уничтожил завод "Южмаш" в Днепропетровской области за минуту, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«

"Огромное предприятие, было уникальнейшим в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей: все готовились к ядерной войне. И вот "Орешник" нанес по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло", — привела слова главы республики его пресс-служба.

Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минобороны впервые показало "Орешник"
30 декабря 2025, 10:09

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав таким образом новую ракетную систему средней дальности. При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного вооружения, при этом он не считается оружием массового уничтожения.

Лукашенко также отметил, что после первого применения "Орешника" Владимир Путин категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
19 декабря 2025, 15:25

"Орешник" в Белоруссии

В декабре 2024 года Лукашенко попросил Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска.
На III Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
На прошлой неделе белорусский президент заявил, что в стране разместят не более десятка "Орешников".
Новейшая российская ракета Орешник
Ракетный комплекс "Орешник"
17 декабря 2025, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЮжмашВооруженные силы УкраиныРакета "Орешник"Днепропетровская область
 
 
