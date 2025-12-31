Удар "Орешника" уничтожил завод "Южмаш" за минуту, заявил Лукашенко

«

"Огромное предприятие, было уникальнейшим в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей: все готовились к ядерной войне. И вот "Орешник" нанес по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло", — привела слова главы республики его пресс-служба.