Удар "Орешника" уничтожил завод "Южмаш" за минуту, заявил Лукашенко

МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Удар ракетного комплекса "Орешник" уничтожил завод "Южмаш" в Днепропетровской области за минуту, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Огромное предприятие, было уникальнейшим в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей: все готовились к ядерной войне. И вот "Орешник" нанес по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло", — привела слова главы республики его пресс-служба.
Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав таким образом новую ракетную систему средней дальности. При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного вооружения, при этом он не считается оружием массового уничтожения.
Лукашенко также отметил, что после первого применения "Орешника" Владимир Путин категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.
"Орешник" в Белоруссии
В декабре 2024 года Лукашенко попросил Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска.
На III Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
На прошлой неделе белорусский президент заявил, что в стране разместят не более десятка "Орешников".
