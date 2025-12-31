https://ria.ru/20251231/opasnost-2065861328.html
В Липецкой и Воронежской областях отменили ракетную опасность
В Липецкой и Воронежской областях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 31.12.2025
В Липецкой и Воронежской областях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Липецкой и Воронежской областях, сообщили главы регионов.
безопасность
воронежская область
игорь артамонов
александр гусев (губернатор)
воронежская область
В Липецкой и Воронежской областях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Липецкой и Воронежской областях